Скачать
Суббота, 06.07.2019
ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
Порошенко напоминает: Россия обязана вернуть моряков
Порошенко напоминает: Россия обязана вернуть моряков
Швеция - бронзовый призер ЧМ-2019 по футболу среди женщин
Швеция - бронзовый призер ЧМ-2019 по футболу среди женщин
Появился первый трейлер боевика "Иловайск" (Видео)
Появился первый трейлер боевика "Иловайск" (Видео)

Кривонос: В 2014 году в Славянск и Краматорск пришел мир и спокойствие

Кривонос: В 2014 году в Славянск и Краматорск пришел мир и спокойствие
23:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Сергей Кривонос поучаствовал в торжествах по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска.

Заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороне, глава межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортному контролю при Совбезе генерал Сергей Кривонос принял участие в торжествах по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска, сообщает пресс-служба СНБО.

"5 лет как уволен города Краматорск и Славянск от российско-оккупационных войск. В этот день в 2014 году в эти украинские города пришел мир и спокойствие", - заявил замсекретаря СНБО Украины во время торжеств по случаю пятой годовщины освобождения этих городов.

По его словам, города Краматорск и Славянск были своеобразным плацдармом: "Для коллаборационистов и русских - плацдарм для наступления на Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Для нас - это был плацдарм для освобождения наших территорий".

Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска

Кривонос также отметил важность создания музея обороны города Краматорск, в открытии которого он принял участие.

"Спасибо всем, кто собирал информацию и создал экспозицию ", - сказал он во время открытия музея.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Годовщина, Краматорск, Славянск, Сергей Кривонос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
02 Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах
03 Герой Криса Эванса продолжит свою историю в киновселенной Marvel
04 Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Генерал-лейтенант Вишневский стал командующим силами логистики ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский и Туск посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС
Зеленский и Туск посетят Луганскую область
На острове Эвия спасатели тушат лесной пожар (Видео)
На острове Эвия спасатели тушат лесной пожар (Видео)
Тимошенко: Нужно менять руководство НБУ
Тимошенко: Нужно менять руководство НБУ
Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь