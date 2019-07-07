Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала

Новости Украины: 7 июля по народному календарю: Иван, Иванов день, день (праздник) Ивана Купалы (Купала), Иван Купало, Иван-травник, купальник, травник, первый покос.

С 6 на 7 июля в народе принято отмечать праздник Ивана Купала. Он появился еще в языческие времена, но его изначальное название неизвестно. Нынешнее название - Иван Купала - имеет уже христианское происхождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день. По преданию, он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана.

Традиции

Это праздник почитания воды и солнца. Издревле было принято в ночь на Ивана Купалу на берегах рек или озер разжигать обрядовые костры. Через костры бросали венки, прыгали, водили хороводы. Огни, зажигаемые в Иванову ночь, считались чудодейственными. Огонь для костров добывался трением дерева о дерево, и называли его живым, лесным, лекарственным. Чтобы в этот вечер избавиться от невзгод, надо тихо посидеть у костра и, сосредоточившись, внутренне обратиться к духу огня с просьбой выжечь из вашей жизни все наносное и суетное. Спать в купальскую ночь считалось зазорным, и после праздника отправлялись сразу на покос - говорили, что такая ночь только силы прибавляет.

Важнейший символ купальских обрядов - цветок иван-да-марья, желтый цвет которого воплощает стихию огня, фиолетовый - воды. Праздник "макушки лета", наивысшего расцвета природных сил считался и апофеозом человеческой любви, потому и иван-да-марья стал воплощением сильной любовной страсти. Даря его, признавались в любви. Большим уважением на Купалу пользуются полынь, чернобыльник и крапива. Травы, собранные на Купалу, обладают не просто целебной, но и магической силой. В этот день считалась целебной утренняя роса и всякая вода - речная, колодезная, ключевая. За два-три дня до или после Ивана Купалы появляется мед.

Считается, что если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться. В некоторых областях в этот день приносили в церковь к обедне для освящения ветки деревьев и травы, которые потом используются после самых разных проявлений нечистой силы. Народное предание о полете ведьм на Лысую гору известно по всей Руси. Народ твердо уверен, что они в Ивановскую ночь летают на эту гору на помеле. Ведьмы собираются на лысой Киевской горе: это их день, ведунов, колдунов, домовых, водяных, русалок, леших. Иногда даже из предосторожности запирали в эту ночь лошадей, боясь, чтобы на них не поехали ведьмы на Лысую гору, на окна вешали и на пороги клали жгучую крапиву для защиты от ведьм.

Считалось, что с этой ночи появляются светлячки, которых так и называли - ивановские червячки. Дети, кладя их на ладонь, говорили: "Иванушка, Иванушка! Полетай за Волгу, там тепленько, а здесь холодненько".

Приметы

Трава очень сильно пахнет – скоро дождь начнется

Утром выпадает большая роса на Ивана Купала – примета того, что будет хороший урожай огурцов

Много звезд в ночь на Ивана Купала – будет много грибов

Дождь во время сенокоса – сену плохо будет

Если жито на Ивана Купала не заколосилось – это плохой знак

Если на Иванов день пойдет дождь, то все лето будет жарко и погода будет засушливой

После сбора трав все женщины внимательно пересчитывали их. Если наберется двенадцать видов растений, то в семье обязательно в грядущем году будет свадьба.

Многие верили, что особая опасность подстерегает лошадей, которых нечистая сила может использовать для своих целей. В таком случае им не выбраться живыми. Поэтому их пытались запереть надежно.