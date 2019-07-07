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Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления
08:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом".

Иваны очень непредсказуемы по природе. Они сочетают в себе не сочетаемые качества. Они могут быть добрыми и жестокими, нежными и грубыми одновременно. У Иванов всегда много друзей и знакомых. Они могут делать несколько дел одновременно, и все у них будет получаться. Всегда много увлечений, могут выполнять абсолютно любую работу. Иваны также очень многосторонние личности.

Иван всегда очень доверчивый и отзывчивый. Но если заметит, что этими его качествами пользуются окружающие, то сразу сменит свою манеру поведения. И больше не поможет. Он очень не любит, когда над ним шутят. Он воспринимает шутки, как некое оскорбление. В случае неудачной шутки над ним можно потерять его навсегда.

Обычно жену выбирает долго. Завоевать его сердце непросто. Даже уже женившись, Иван считает, что у него есть выбор. Его запросто можно уличить в измене. Любит свою жену и не ревнует ее. Но сам может во время брака увлечься кем-либо, кроме жены. У него всегда несколько детей, которые очень сильно его любят.

Иван имеет мощную энергетику, которая следует за этим именем много веков. Так, евангелист Иоанн - любимый ученик Иисуса Христа, наряду с Петром занимает центральное место среди двенадцати апостолов. Иоанн Предтеча - последний в ряду пророков-предвозвестников прихода мессии, непосредственный предшественник Иисуса Христа.

У Ивана - широкая натура, добрый нрав и светлая, умная голова. Среди Иванов можно встретить прекрасных работников, ученых или... бездельников и пьяниц. Иван всегда открыт и отзывчив, любит широкие застолья, относится к людям просто и доверчиво. Вместе с тем, может быть упрям, когда дело касается его кровных интересов. Иван дорожит семьей, однако не пропустит ни одной хорошенькой "юбки". Иван не жадный, любит своих детей. Они же его просто обожают.

Поздравления

Счастья, здоровья, любви и удачи

Я пожелаю тебе от души.

Так же хочу пожелать я в придачу,

Чтоб оставался всегда молодым.

Милый Иван, этот мой поздравок,

Я написал, для того, чтоб ты знал:

То, что таких, как тебя, мой дружок

Я никогда и нигде не встречал!

Повод есть у нас собраться

И в симпатии признаться.

Мы Ивана уважаем,

И все дружно поздравляем!

Ты общительный, активный,

В общем очень позитивный.

Ты ответственный в работе,

У начальства ты в почёте.

Всем знакомым помогаешь,

Никогда не унываешь.

Знаем мы, что в жизни личной

Ты и семьянин отличный.

Иван, желаю я тебе

Больших высот в твоей судьбе.

Здоровья, счастья и удачи,

Чтоб смог решить ты все задачи.

А главное, большой любви!

И птицу счастья ты лови,

Она исполнит все желанья,

Закончатся твои страданья.

Не знаю, что тебе еще сказать,

Давайте праздник отмечать.

Как утро прекрасен Иван,

Как полдень Ванюша жарок,

Как ночь загадочен он,

Ваня — ты жизни подарок!

Как сердца ты — милый стук,

Как ветер, что рвется в оконце,

Ты — лучший на свете друг,

Ты — как яркое солнце!

Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Сегодня, уважаемый Иван,

Принимай пожеланий и подарков караван:

Мешок со смехом, в делах — успехов,

Все проблемы и невзгоды переехать,

Красавицу-жену, верную, как в старину,

Много лет медовых, деток здоровых,

Настроенья отличного, праздника необычного,

Зарплаты нескромной и счастья огромного!

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