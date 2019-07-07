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В Украине отмечают день Военно-морских сил: поздравления Полторака

В Украине отмечают день Военно-морских сил: поздравления Полторака
08:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Степан Полторак поздравил военных моряков с днем Военно-морских сил.

Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил украинских военнослужащих с днем Военно-морских сил Украины.

"Приветствую страну с днем Военно-морских сил ВС Украины! Спасибо военным морякам, которые бесстрашно защищают интересы Украины, постоянно повышая свое мастерство и профессионализм", - говорится в сообщении, на официальной странице Полторака в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Министр обороны Украины отметил, что командование ВСУ делает все возможное для восстановления Военно-морских сил Украины.

"Много сделано за последние годы: и Командование Морской пехоты, и Морское командование, мы постоянно работаем над тем, чтобы Военно-морские силы получили новую современную технику. Мы планируем до конца этого года завершить испытания ракетного комплекса "Нептун", который значительно повысит возможности национального военного флота в возможности охранять побережье Черного и Азовского морей. Также планируем получить ряд кораблей от наших иностранных партнеров, осуществить закупку техники", - подчеркнул министр обороны Украины.

Министр поблагодарил военных моряков за плодотворную работу.

"Благодарен руководству ВМС, командирам и военнослужащим соединений и частей, кораблей и катеров за мужество, плодотворную работу и за то, что каждый из них является патриотом Украины. В ходе выполнения боевых задач, военнослужащие ВС Украины отдают самое ценное, самое дорогое, что у них есть. Они, рискуя не только своим здоровьем, но и жизнью, защищают каждого украинца и каждый сантиметр нашей земли. Я благодарю вас за ваше мужество, героизм, самоотверженность и мотивацию. Поздравляю ваших родных и близких и благодарю их, что они делают все возможное, чтобы вы хорошо чувствовали себя дома, когда возвращаетесь со службы", - подытожил Полторак.

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Минобороны, ВСУ, Степан Полторак.
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