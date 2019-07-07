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Ивана Купала 2019: как украинцы отмечают этой праздник (Фото)
В ночь на Ивана Купала на протяжении многих веков славяне отмечали этот мистический и разгульный праздник. День Ивана Купала - один из самых мистических народных праздников, а ночь накануне Ивана Купала превосходит сам день по ритуальному наполнению. Следует отметить, что со времен Средневековья обряды и игрища на Ивана Купала считались бесовскими и запрещались церковными властями. Но, несмотря на однозначное осуждение традиций на Ивана Купала, некоторые из них до сих пор живы. Древний славянский праздник День Ивана Купалы отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Вчера, 6 июля, прошли основные празднования Ивана Купала. Узнайте, как украинцы отметили славянский праздник, посмотрев на эти снимки.
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