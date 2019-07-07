Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Ивана Купала 2019: как украинцы отмечают этой праздник (Фото)
1 / 16

Ивана Купала 2019: как украинцы отмечают этой праздник (Фото)

В ночь на Ивана Купала на протяжении многих веков славяне отмечали этот мистический и разгульный праздник. День Ивана Купала - один из самых мистических народных праздников, а ночь накануне Ивана Купала превосходит сам день по ритуальному наполнению. Следует отметить, что со времен Средневековья обряды и игрища на Ивана Купала считались бесовскими и запрещались церковными властями. Но, несмотря на однозначное осуждение традиций на Ивана Купала, некоторые из них до сих пор живы. Древний славянский праздник День Ивана Купалы отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Вчера, 6 июля, прошли основные празднования Ивана Купала. Узнайте, как украинцы отметили славянский праздник, посмотрев на эти снимки.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Праздник, Ивана Купала, Ивана Купала 2019, Праздники в июле, День Ивана Купалы.
09:06 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь