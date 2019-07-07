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Одна из бригад морпехов указом Зеленского будет носить имя Белинского

Одна из бригад морпехов указом Зеленского будет носить имя Белинского
11:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского", сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ президента №495/2019 от 7 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Присвоить 36 отдельной бригаде морской пехоты Командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского" и в дальнейшем именовать ее - 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского", - сказано в документе.

Зеленский: Украинские моряки мужественно защищают наши морские границы

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в мероприятиях Дня ВМС в Одессе подчеркнул, что Военно-морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными, и на пути их укрепления Украина ощущает значительную поддержку международных партнеров.

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ВМС Украины, Владимир Зеленский, Михаил Белинский.
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