Одна из бригад морпехов указом Зеленского будет носить имя Белинского

Новости Украины: Владимир Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского", сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ президента №495/2019 от 7 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Присвоить 36 отдельной бригаде морской пехоты Командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского" и в дальнейшем именовать ее - 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в мероприятиях Дня ВМС в Одессе подчеркнул, что Военно-морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными, и на пути их укрепления Украина ощущает значительную поддержку международных партнеров.