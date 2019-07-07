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Филарет дал интервью росСМИ: реакция ПЦУ

Филарет дал интервью росСМИ: реакция ПЦУ
20:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Филарет дал интервью российским СМИ, в ПЦУ отреагировали.

Глава "восстановленной" Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет дал интервью российским СМИ. С журналистами он общался на русском и еще раз подчеркнул, что его обманули. Это выступление не осталось без внимания Представителей православной церкви Украины, передает УНН.

В интервью российским журналистам Филарет отметил, что "ПЦУ нельзя считать самостоятельной церковью в силу нескольких причин". Одна из них - мироварения.

Кроме того от добавил, что "если бы знал, что будет написано в Томосе - никогда на него не согласился". Не согласен он и с названием новой церкви.

Также, по словам Филарета, имели место договоренности, что именно он фактически будет руководить Церковью, а представительские функции будет выполнять предстоятель ПЦУ.

"Если бы был задан вопрос, что я отстраняюсь от руководства церкви, то я бы на это не пошел", - отметил Филарет.

Поэтому, по словам Филарета, его обманули.

В Православной церкви Украины уже отреагировали на выступление Филарета в российских СМИ.

"Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы НАШ Патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса. "Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду Патриархом" - это мог сказать то другой человек, но не НАШ Патриарх. Сегодня болезнь оказалась очередным "пробитием дна" - интервью "Россия 24", - написал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

По его словам, обидно писать об этом в праздник, но и не отреагировать - нельзя.

"Пользуясь болезнью Патриарха Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, спустя много лет, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает", - добавил Заря.

Он также призвал молиться за здоровье Патриарха Филарета - телесное и духовное.

Напомним, ПЦУ исключила из епископата двух сторонников Филарета. Кроме того, Синод ПЦУ лишил Филарета прав по управлению епархией.

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Филарет, Евстратий Зоря, УПЦ КП, Томос, ПЦУ.
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