День ангела Дениса: значение имени и поздравления в стихах

Имя Денис первоначально являлось народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое, в свою очередь, происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису". В мифологии Древней Греции Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы. Поэтому иногда имени Денис дают толкование "весельчак", "гуляка". От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса, Дениза.
В некоторых европейских странах, например, во Франции, Италии, Испании, Монако, встречается вариант имени Денис (Дионисий) - Данис. Может записываться и произноситься как Даниз. Соответственно, немного изменились и парные женские имена - Даниса, Даниза.
Обладая быстрым и подвижным умом, Денис в состоянии при необходимости очень складно солгать. если молодой человек осознает ту легкость, с которой он может придумывать небылицы, то постепенно правда для него станет неотличима от выдумки. Как следствие, Денис начнет совершать массу промахов и с трудом расплачиваться за них. В основном, речь идет о семейных отношениях этого человека и его манере общаться с женщинами. К сожалению, частые семейные неурядицы могут спровоцировать в Денисе серьезную тягу к алкоголю, тем самым до конца разрушив и без того пошатнувшийся семейный мир.
Чтобы добиться успеха в жизни, Денису очень важно развивать в себе осторожность, терпение и обязательность. Только эти качества помогут мужчине в любой профессии. Тем более, что Денис очень легко подписывается во всевозможные затеи. Чтоб увлечь его за собой, достаточно увлекательного рассказа и просьбы о совете. Любая интересная идея становится для Дениса приманкой. Однако всегда стоит помнить, что Денис – организатор, и велика вероятность, что не вы его подобьете на реализацию вашей идеи, а он, поддержав вас, сделает вас исполнителем, а не инициатором.
Денис не боится кропотливой работы, а с возрастом становится очень аккуратным и усидчивым. Бывает, что он участвует в различных авантюрах. Но это лишь только потому, что если зажжется какой-либо идеей, то сделает все, чтобы ее реализовать. Денису бы чуточку осторожности, терпения и, тогда любое начатое дело будет успешным. Этот мужчина принципиален и часто навязывает свои идеи окружающим. ему легко увлечь за собой других людей, но вот быть их предводителем до самого конца ему неудобно.
В семейной жизни Денис предпочитает жить отдельно от родителей. Выбирая себе спутницу жизни, Денис будет руководствоваться принципом – "чтобы было интересно". ему нравятся женщины активные, легкие на подъем, не окостенелые в мыслях и раскрепощенные в действиях. Детей своих он предпочитает воспитывать на идеях свободы и права выбора.
Поздравления
На День именин я Денису желаю,
Пацанский задор чтоб искрился в глазах.
Чтоб крылья успеха наверх поднимали,
И спорилось дело в умелых руках.
Будь счастлив, любимый, насколько возможно,
И смело, с улыбкой по жизни иди.
Не смей унывать, как бы ни было сложно,
И знай, что тебя верный ангел хранит.
Денис, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Твое жизнелюбие, радость, веселье
Энергией близких людей заряжает,
А нынче — желаю вдвойне настроенья!
Сегодня день Ангела ты отмечаешь!
Тебя поздравляю, Денис, от души я,
Хороших, эффектных идей я желаю.
Успехи, Дениска, пусть будут большими
И крошечным будет кусочек печали!
Дениска, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Денис, ты счастье заслужил,
Счастливым самым быть!
Всегда умел, других учил —
Достойно нужно жить!
Хочу тебе я пожелать
Побольше доброты,
И никогда не унывать,
Пусть сбудутся мечты!
Сегодня, Денис, Ваш праздник!
День ангела — День именин!
Желаю Вам веры и счастья,
Добраться до нужных вершин!
И пусть пропадают ненастья,
Любви свет в судьбе пусть вершит!
Не знали Вас, чтобы несчастья,
Пусть ангел Вас благословит!