Горбатюк рассказал о блокировании расследования дел Майдана в областях

Новости Украины: Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана в регионах.

С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента Генпрокуратуры по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных ГБР, расследование дел Майдана в регионах заблокировано.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадском сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - рассказа Горбатюк.

Он пояснил, что к полномочиям Департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций в их отношении.

"Именно с приходом на должность начальника Департамента Кизя, уже фактически на протяжении последних полугода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не было отменено, никакие рекомендации относительно расследования этих уголовных производств не были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.

Как сообщалось ранее, в апреле Петр Порошенко выразил недовольство работой Генпрокуратуры по расследованию и привлечению к ответственности тех, кто совершал преступления против Майдана в 2013-2014 годах.

"Мне нужен результат, чтобы те, кто преследовали, оказались в тюрьме. И я утверждаю, что эти преступления не имеют срока давности. И мы точно должны все делать, чтобы справедливость была восстановлена, а зло наказано", - отметил он.