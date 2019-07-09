Канадская королевская конная полиция расширит и продлит миссию в Украине

Новости Украины: Канада существенно расширила миссию полицейских инструкторов в Украине.

Канада более чем вдвое увеличила количество полицейских инструкторов и продлила срок их пребывания в Украине.

Об этом заявили в Королевской конной полиции Канады.

"Королевская канадская конная полиция рада расширить и продлить миссию в Украине. Согласно решению правительства Канады, миссия полицейских в Украине вырастет более чем вдвое — с 20 до 45 человек. Также эта командировка продлится два дополнительных года, до 2021-го", - заявили в штаб-квартире конной полиции в Оттаве.

В ведомстве уточнили, что канадские полицейские в Украине служат в двусторонней миссии с Национальной полицией и в Консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности.

"Канадские полицейские поддерживают реформы в Украине. Они проводят тренировки и дают стратегические советы с целью усиления возможностей и эффективности Национальной полиции Украины в таких аспектах как безопасность, уголовные расследования, предотвращение и реагирование на гендерное насилие. Канадский вклад помогает обеспечить устойчивость реформ и построить в Украине прозрачную и подотчетную правоохранительную службу", - отметили в канадской полиции.

Напомним: кроме полицейской миссии, около 200 канадских инструкторов проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За четыре года через канадское обучение прошло более 10 тыс. украинских воинов.