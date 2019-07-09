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Вторник, 09.07.2019
Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост
Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост
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Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост

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Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост
08:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Киеве прошел саммит Украина-ЕС, Владимир Зеленский выдвинул Владимиру Путину условия проведения переговоров, а скандал вокруг телемоста между "NewsOne" и "Россия-24" продолжает расти.

В понедельник, 8 июля, в Киеве прошла 21-я по счету встреча дипломатов топ-уровня в рамках саммита Украина-ЕС.

Лидеры подтвердили укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Украинскую сторону на саммите представил Президент Владимир Зеленский. От ЕС в Киеве присутствовали президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан.

Дональд Туск в рамках саммита Украина-ЕС во время встречи с Владимиром Гройсманом подытожил пятилетие своих усилий в процессе евроинтеграции Украины.

Дональд Туск, выступая на украинском языке, отметил, что это, пожалуй, его последний визит в Украину в качестве председателя Европейского совета. В этом году завершается его каденция на этой должности.

Туск подчеркнул, что делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с ЕС, из-за чего в Брюсселе на него смотрели "как на проукраинского маньяка".

"Не все удалось. Не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но есть также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд. В Брюсселе некоторые смотрели на меня как на проукраинского маньяка. Не раз мне говорили это в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этими 5 годами. Вы можете всегда рассчитывать на меня", - сказал он.

Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием США, Великобритании, Германии и Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении, обнародованном на странице Офиса президента в Facebook в понедельник.

В России поприветствовали инициативу российско-украинского телемоста, но заявили, что не знают, как быть с "нормандским форматом" в ответ на предложение Зеленского.

Александр Лукашенко поддержал инициативу Президента Украины относительно нового формата переговоров. Ранее поддержку выразил также глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Телеканал "NewsOne" сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия-24", однако скандал вокруг телемарафона "Надо поговорить" продолжается.

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия" (телемарафон "Надо поговорить").

"Из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить", - говорится в заявлении NewsOne, размещенном на сайте телеканала в понедельник.

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены в связи с планами украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

На фоне скандальных событий Секретарь СНБО, по поручению Президента Украины, провел совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности.

К вечеру возле здания телеканала "NewsOne" началась акция протеста, участники которой забросали территорию телеканала файерами и взрывчатыми пакетами.

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Украина, ЕС, Россия, РФ, Владимир Путин, СНБО, Дональд Туск, Саммит Украина-ЕС, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, Телемост, News one.
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