Именины (День Ангела) Давида: значение имени и поздравления

Уменьшительно-ласкательное обращение Дино в последнее время также употребляется и как самостоятельное имя. Аналоги имени Давид в других странах – Дэвид в Англии, Тааветти (Таави) в Финляндии, Дайви (Дави) в Шотландии, Давиде в Италии. Имя распространено на всей территории Европы. Имя Давид было заимствовано татарами из европейских языков и в современности широко используется среди них.
Человек, названный именем Давид, уравновешен и уверен в своих возможностях, настойчив, горд и несколько прагматичен. Ему присущи развитая сила воли и добродушие, умение сочувствовать, эти люди умеют убеждать и всегда сдерживают слово. Давид обожает путешествовать, это сильный физически мужчина, из-за чего стремится к лидерству во всех сферах жизни.
Характер у Давида несколько эгоистичный, он испытывает потребность в похвалах. Ему чужды зависть и злопамятность, жадность и обидчивость. Давид не любит лживых людей, достаточно вспыльчив, но отходчив. Давид на протяжении все жизни занимается самосовершенствованием, причем успешно. Это человек, ценящий людей с чувством юмора.
Давид очень любит общаться, у него всегда много друзей, из-за которых этот человек часто попадает в неприятные ситуации. Этот человек немного романтик, его влекут приключения и таинственные дали, он любит поговорить об этом с друзьями. Если же разговор принимает деловую окраску, сразу же проявляются расчетливость и осторожность владельца имени Давид. Для поддержания хороших отношений с Давидом следует руководствоваться логикой, и не пытаться достучаться до его чувств. Друзья Давида ценят его за добродушие, уравновешенное развитой силой воли, что делает этого человека отзывчивым и способным на сочувствие.
Поздравления
Давид, тебе желаю счастья,
Прекрасной жизни без забот,
Любви огромной настоящей,
Пусть впереди удача ждет,
Желаю я забот не ведать,
И никогда не унывать,
Забыть про горести и беды,
И поражений не познать!
С именинами Вас, Давид!
Пусть Господь Вас благословит,
Оградит пусть от грусти, печали,
Чтоб о них даже не вспоминали!
Вам желаю огромной любви!
И пусть сбудутся Ваши мечты!
Счастье в жизнь пусть придет навсегда,
Чтоб лишь верными были друзья!
Именины — праздник светлый,
Он сегодня только твой.
Принимай скорей приветы,
Их тебе я шлю с душой.
И Давиду в миг прекрасный
Пожелаю долгих лет,
Много радости и страсти,
Жить любя, не зная бед!
В день ангела, мой друг Давид,
Ты будь богат и знаменит,
Душой и сердцем будь открыт,
Характер — крепкий, как гранит.
Все восхищаются тобой,
Так будь же счастлив под луной,
Пусть каждый миг дарит добро,
Чтобы всегда тебе везло.
В именины ты, Давид,
Знаю, будешь знаменит,
Счастья я тебе желаю,
Всей душою поздравляю,
Много мира и любви,
Планы сбудутся твои,
Ты об этом точно знай
И совсем не унывай!
С Днем Ангела тебя, Давид!
"Любимым" быть дано не многим.
Пусть твое сердце не грустит
И не встречаются тревоги.
Уверен ты в себе вполне
И интересен ты в общении.
Так будь всегда ты "на волне",
В душе же — умиротворенья!