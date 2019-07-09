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Именины (День Ангела) Давида: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Давида: значение имени и поздравления
08:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Давид имеет древнееврейское происхождение и в переводе с иврита означает "любимый", "любимец".

Уменьшительно-ласкательное обращение Дино в последнее время также употребляется и как самостоятельное имя. Аналоги имени Давид в других странах – Дэвид в Англии, Тааветти (Таави) в Финляндии, Дайви (Дави) в Шотландии, Давиде в Италии. Имя распространено на всей территории Европы. Имя Давид было заимствовано татарами из европейских языков и в современности широко используется среди них.

Человек, названный именем Давид, уравновешен и уверен в своих возможностях, настойчив, горд и несколько прагматичен. Ему присущи развитая сила воли и добродушие, умение сочувствовать, эти люди умеют убеждать и всегда сдерживают слово. Давид обожает путешествовать, это сильный физически мужчина, из-за чего стремится к лидерству во всех сферах жизни.

Характер у Давида несколько эгоистичный, он испытывает потребность в похвалах. Ему чужды зависть и злопамятность, жадность и обидчивость. Давид не любит лживых людей, достаточно вспыльчив, но отходчив. Давид на протяжении все жизни занимается самосовершенствованием, причем успешно. Это человек, ценящий людей с чувством юмора.

Давид очень любит общаться, у него всегда много друзей, из-за которых этот человек часто попадает в неприятные ситуации. Этот человек немного романтик, его влекут приключения и таинственные дали, он любит поговорить об этом с друзьями. Если же разговор принимает деловую окраску, сразу же проявляются расчетливость и осторожность владельца имени Давид. Для поддержания хороших отношений с Давидом следует руководствоваться логикой, и не пытаться достучаться до его чувств. Друзья Давида ценят его за добродушие, уравновешенное развитой силой воли, что делает этого человека отзывчивым и способным на сочувствие.

Поздравления

Давид, тебе желаю счастья,

Прекрасной жизни без забот,

Любви огромной настоящей,

Пусть впереди удача ждет,

 

Желаю я забот не ведать,

И никогда не унывать,

Забыть про горести и беды,

И поражений не познать!

Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления

С именинами Вас, Давид!

Пусть Господь Вас благословит,

Оградит пусть от грусти, печали,

Чтоб о них даже не вспоминали!

 

Вам желаю огромной любви!

И пусть сбудутся Ваши мечты!

Счастье в жизнь пусть придет навсегда,

Чтоб лишь верными были друзья!

Именины — праздник светлый,

Он сегодня только твой.

Принимай скорей приветы,

Их тебе я шлю с душой.

 

И Давиду в миг прекрасный

Пожелаю долгих лет,

Много радости и страсти,

Жить любя, не зная бед!

В день ангела, мой друг Давид,

Ты будь богат и знаменит,

Душой и сердцем будь открыт,

Характер — крепкий, как гранит.

 

Все восхищаются тобой,

Так будь же счастлив под луной,

Пусть каждый миг дарит добро,

Чтобы всегда тебе везло.

День ангела Дениса: значение имени и поздравления в стихах

В именины ты, Давид,

Знаю, будешь знаменит,

Счастья я тебе желаю,

Всей душою поздравляю,

 

Много мира и любви,

Планы сбудутся твои,

Ты об этом точно знай

И совсем не унывай!

С Днем Ангела тебя, Давид!

"Любимым" быть дано не многим.

Пусть твое сердце не грустит

И не встречаются тревоги.

 

Уверен ты в себе вполне

И интересен ты в общении.

Так будь всегда ты "на волне",

В душе же — умиротворенья!

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