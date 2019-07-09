Данилюк проинформировал делегацию НАТО о приоритетах работы СНБО

Новости Украины: Данилюк провел встречу с делегацией Представительства НАТО в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с делегацией НАТО под руководством Главы Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

Стороны обсудили перспективы евроатлантической интеграции Украины, выполненные задания в рамках годовой программы Украина-НАТО и стратегические планы.

"Александер Винников был проинформирован о приоритетных направлениях работы СНБО Украины, среди которых, в частности, кибербезопасность и реформа оборонно-промышленного комплекса, а также положительно оценил начало работы над Стратегией национальной безопасности Украины. Александр Данилюк отметил, что для реализации определенных планов первоочередной задачей является реформирование законодательства в этих сферах, над усовершенствованием которого сейчас работает СНБО Украины", — указано в сообщении.

В то же время глава представительства НАТО отметил, что реформирование сектора безопасности положительно повлияет на процесс евроатлантической интеграции Украины и заверил в поддержке НАТО во внедрении реформ.