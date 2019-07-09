Скачать
Вторник, 09.07.2019
ОБСЕ признала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными
ОБСЕ признала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными
Гончарук: Украине нужны новые технологии, нам нужна "цифра"
Гончарук: Украине нужны новые технологии, нам нужна "цифра"
Лига чемпионов: расписание матчей 1-го тура квалификации
Лига чемпионов: расписание матчей 1-го тура квалификации
Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото
Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото

Данилюк проинформировал делегацию НАТО о приоритетах работы СНБО

Данилюк проинформировал делегацию НАТО о приоритетах работы СНБО
16:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: СНБО

Новости Украины: Данилюк провел встречу с делегацией Представительства НАТО в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с делегацией НАТО под руководством Главы Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

Стороны обсудили перспективы евроатлантической интеграции Украины, выполненные задания в рамках годовой программы Украина-НАТО и стратегические планы.

"Александер Винников был проинформирован о приоритетных направлениях работы СНБО Украины, среди которых, в частности, кибербезопасность и реформа оборонно-промышленного комплекса, а также положительно оценил начало работы над Стратегией национальной безопасности Украины. Александр Данилюк отметил, что для реализации определенных планов первоочередной задачей является реформирование законодательства в этих сферах, над усовершенствованием которого сейчас работает СНБО Украины", — указано в сообщении.

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен на октябрь

В то же время глава представительства НАТО отметил, что реформирование сектора безопасности положительно повлияет на процесс евроатлантической интеграции Украины и заверил в поддержке НАТО во внедрении реформ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, СНБО, Александр Данилюк, Александер Винников.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
02 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
03 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
04 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Красивые поздравления с днем рождения на 9 июля в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Греции: новое правительство приняло присягу
Выборы в Греции: новое правительство приняло присягу
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь