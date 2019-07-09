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Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки

Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
16:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: szru.gov.ua

Новости Украины: Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов – указ президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

Соответствующий указ №501/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины во вторник.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в документе.

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В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора.

В 2017 году Евдокимов награжден государственной наградой – Орденом Данила Галицкого.

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Владимир Зеленский, СВР, Валерий Евдокимов.
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