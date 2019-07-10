Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона

Новости Украины: В православной церкви 10 июля почитают память Самсона странноприимца – сына благочестивых и зажиточных римлян.

Традиции на 10 июля

В этот день, по традиции, начинался сенокос, и перед началом работы к святому покровителю этого дня обращались с просьбой не посылать на землю дождь, чтобы можно было убрать и высушить травы спокойно. Дождь в эти дни грозил мокрым летом до самого бабьего лета, а вот если в этот день ясно и солнечно - такая погода простоит целых семь недель.

На луга выходили в эти дни буквально все - взрослые косили, дети и старики расстилали траву для просушки, ворошили ее, всячески помогали взрослым. От этих дней зависело, каково придется скотине зимой, можно ли будет ждать хороших удоев и здорового потомства.

Кроме того, в эти тяжелые для хозяина дни надо было второй раз распахать поля, оставленные под пар.

Приметы на 10 июля

На Самсона дождь - семь недель дождь - до бабьего лета мокро будет.

На Самсона сено зелено - каша черная (гречишная); сено черное - каша белая (пшеничная).

На Самсона ладь серпы - скоро уборка хлебов.

Самсон сено загнаивает.

С косой в руках погоды не ждут.

Сырой сенокос сулит ненастье.