Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона

Традиции на 10 июля
В этот день, по традиции, начинался сенокос, и перед началом работы к святому покровителю этого дня обращались с просьбой не посылать на землю дождь, чтобы можно было убрать и высушить травы спокойно. Дождь в эти дни грозил мокрым летом до самого бабьего лета, а вот если в этот день ясно и солнечно - такая погода простоит целых семь недель.
На луга выходили в эти дни буквально все - взрослые косили, дети и старики расстилали траву для просушки, ворошили ее, всячески помогали взрослым. От этих дней зависело, каково придется скотине зимой, можно ли будет ждать хороших удоев и здорового потомства.
Кроме того, в эти тяжелые для хозяина дни надо было второй раз распахать поля, оставленные под пар.
Приметы на 10 июля
На Самсона дождь - семь недель дождь - до бабьего лета мокро будет.
На Самсона сено зелено - каша черная (гречишная); сено черное - каша белая (пшеничная).
На Самсона ладь серпы - скоро уборка хлебов.
Самсон сено загнаивает.
С косой в руках погоды не ждут.
Сырой сенокос сулит ненастье.