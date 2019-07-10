На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря

Новости Украины: В этот день советуют больше находиться на свежем воздухе, уменьшить физические нагрузки и избегать стресса.

Июль богат на магнитные бури. Мощнейшую прогнозируют 15 июля.

Во время магнитных бурь люди страдают от бессонницы или сонливости, плохо чувствуют себя, становятся раздражительными. Метеозависимым в эти дни надо следить за давлением.

Чтобы минимизировать негативное влияние, надо отказаться от вредной пищи, кофе и алкоголя, пить больше воды.

В дни магнитных бурь надо следить за режимом сна и держать рядом прописанные врачом лекарства. Ведь могут обостриться хронические заболевания. Лучше отказаться от дальних поездок.

В понедельник 8 июля на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами. Днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.