На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря

Июль богат на магнитные бури. Мощнейшую прогнозируют 15 июля.
Во время магнитных бурь люди страдают от бессонницы или сонливости, плохо чувствуют себя, становятся раздражительными. Метеозависимым в эти дни надо следить за давлением.
Чтобы минимизировать негативное влияние, надо отказаться от вредной пищи, кофе и алкоголя, пить больше воды.
В дни магнитных бурь надо следить за режимом сна и держать рядом прописанные врачом лекарства. Ведь могут обостриться хронические заболевания. Лучше отказаться от дальних поездок.
В понедельник 8 июля на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами. Днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.