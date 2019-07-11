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ГПУ завершила заочное следствие в отношении экс-министра Клименко

ГПУ завершила заочное следствие в отношении экс-министра Клименко
01:17 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 8 февраля 2017 года Апелляционный суд Киева заочно арестовал экс-министра Клименко.

ГПУ завершила специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 18.06.2014 года по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины и еще четырех человек в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации - ред.) ч. 4 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору организованной группой - ред.), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением - ред.) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования и запросе об открытии материалов.

Как сообщалось, Клименко в конце февраля 2014 года бежал из Украины. Экс-министр находится в государственном и международном розыске.

В Украине против Клименко открыты несколько уголовных производств. По данным ГПУ, Клименко, в частности, подозревают в участии в организованной преступной организации, совершении в ее составе особо тяжкого преступления против госсобственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, причинивших тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах.

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ГПУ, Апелляционный суд, Экс-министр, Александра Клименко.
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