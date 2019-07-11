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Климкин высказался о ситуации с политзаключенным Литвиновым

Климкин высказался о ситуации с политзаключенным Литвиновым
02:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Павел Климкин считает, что эта ситуация юридический маразм.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает "юридическим маразмом" ситуацию с украинским политзаключенным Сергеем Литвиновым, которого в РФ приговорили к 8,5 годам колонии по сфабрикованным обвинениям и передали Украине для отбывания наказания. Об этом Климкин заявил в эфире Громадского.

Глава МИД признал, что для украинской стороны это сложная ситуация.

"Обычно у тех, кто отвечает за юридические аспекты, есть в голове такие мысли: а если мы сейчас что-то не так сделаем, как мы будем вытаскивать всех остальных (политзаключенных из России - ред.)", - отметил он.

Сам Климкин считает, что в этом вопросе должна работать "наша юридическая логика", то есть необходимо решение суда о судьбе Литвинова.

Ранее координатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак отметила, что в случае освобождения Литвинова из харьковской колонии Россия может обвинить Украину в нарушении соответствующей конвенции и прекратить передавать других украинцев, осужденных в РФ.

Как сообщалось, Литвинов уже 4 месяца находится в колонии в Харькове после передачи из РФ. В России он отсидел 5 лет в тюрьме — политзаключенного осудили к 8 с половиной годам за якобы разбой, хотя сначала хотели осудить на 25 лет за убийство несуществующих людей на Луганщине, когда Литвинов был в составе батальона "Днепр-1".

В Минюсте подтвердили, что "компетентные органы России" передали Литвинова Украине, однако другие детали дела не раскрыли.

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Все по теме:

РФ, Павел Климкин, Сергей Литвинов, Мария Томак, Ситуация с политзаключенным Литвиновым.
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