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ГБР игнорирует просьбу Минобороны разблокировать поставки бронежилетов

ГБР игнорирует просьбу Минобороны разблокировать поставки бронежилетов
04:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Минобороны отрицает информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам.

В ГБР пока не ответили на обращение руководства Минобороны с просьбой разблокировать работу Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Об этом в эксклюзивном комментарии заявил адвокат Владимир Кореняк, который является стороной защиты по делу.

“Официальные обращения к Государственному бюро расследований имели место. И в этой ситуации говорить о результатах мы не можем, поскольку на сегодняшний день вопрос не решен”, - заявил Кореняк.

Во время брифинга начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко подтвердил, что работа главного управления до сих пор остается парализованной из-за выемки оригиналов документов, образцов-эталонов и всех электронных носителей.

“Мы парализованы. У нас был один экземпляр рабочего образца, который изъяла ГБР. То есть мы приняли последнюю тысячу бронежилетов. Следующие партии приниматься не будут”, - сообщил Марченко.

Обеспечение армии вещевым имуществом и средствами защиты было заблокировано после того, как ГБР изъяла оригиналы документов, рабочие образцы, образцы-эталоны и электронные носители. Пока в министерстве не могут выдавать заключения на проведение торгов или получать готовую продукцию для армии.

Ранее в Минобороны заявили, что ГБР сфабриковала аудиозапись разговоров чиновников министерства, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене. В Минобороны утверждают, что аудиозапись смонтирована из фрагментов двух бесед, одна из которых не имеет отношения к закупкам, а касается “разработки технических условий по новому бронежилету”.

В Минобороны предлагают провести открытую экспертизу в трех независимых лабораториях и просят ГБР обнародовать все разговоры полностью.

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Миноборона, Просьба, ГБР, Игнор, Поставка бронежилетов.
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