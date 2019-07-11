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Именины (День Ангела) Германа: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Германа: значение имени и поздравления
08:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Герман редко делает успешную карьеру, но он может найти себя в таких областях, как литература, искусство. ему близки творческие профессии.

Имя Герман имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Герман имеет латинское происхождение, произошло от слова "germanus", которое имеет три варианта перевода. Первый перевод – "родной", "единокровный", второй перевод – "близкий", "родной", "братский", третий вариант толкования – "истинный", "настоящий", "подлинный".

По второй версии, имя Герман – это один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн), которое означает "воин". Употребляются оба эти имени независимо друг от друга.

По третьей версии, имя Герман стало нарицательным словом, означающим, откуда прибыл человек, один из вариантов произношения латинского "Germānicus". Поэтому имя Герман раньше означало "из Германии", в дальнейшем трансформировалось в "германец", а в современности может трактоваться как "немец".

Герман неплохо разбирается и в технике, но наука и медицина его не очень привлекают по той причине, что требуют усердия, усидчивости и полной сосредоточенности на деле.

Многие считают Германа нелюдимым. Другие видят в нем простака, готового распахнуть свою душу нараспашку. его обаяние привлекает женщин. Они всегда стремятся помочь ему обрести себя, найти спокойствие и уют. Но Герман переменчив, он молниеносно принимает решения, что порой просто отталкивает женщин. Они не видят в нем надежного спутника жизни, поэтому в семейной жизни Германа часто преследуют неудачи. Он способен напрочь забыть о семье и увлечься развлечениями, которые унесут его от забот.

Поздравления

Мы тебе желаем, Герман,

Много радости большой,

В твоей долгой, яркой жизни

Пусть все будет хорошо,

Продвигайся, строй карьеру,

Про семью не забывай,

Знаем мы, в делах ты лучший,

Только нос не задирай!

Герман, с праздником тебя

Искренне я поздравляю.

От души много добра

Сегодня я тебе желаю.

 

Пусть успех во всем прибудет,

Пусть уйдет скорее грусть,

Пусть здоровье не подводит,

Денег много будет пусть.

 

Будь счастливым и здоровым,

Первым будь всегда, во всем,

Смелым будь ты и веселым.

Все проблемы нипочем!

День ангела Юрия: значение имени и поздравления в прозе

Ты — Герман, имя твое, кстати,

Носить мог в средние века

Лишь только представитель знати,

Пришло оно издалека.

 

Бесспорный лидер в коллективе,

Увидел цель и к ней идешь,

Достигнешь званий в перспективе,

Работать ты не устаешь.

 

И пожелать хотелось воли,

Пути удачно выбирать.

Вся жизнь — театр, и в главной роли

Спектакль на зависть всем сыграть.

Герман, ты шармом таким обладаешь,

Что все красотки в округе — твои.

Пусть же лишь сладкое счастье узнаешь,

Только успех пусть встает на пути!

 

Многого в жизни ты, Герман, добьешься,

Будешь высот больше всех покорять.

Ну а когда ты светло улыбнешься,

То от тебя взгляд нельзя оторвать!

Пару слов хвалебных, Герман,

Я тебе сказать хочу.

Парень ты отличный, верный.

Пусть все будет по плечу.

 

Жизнь пусть будет интересной,

С массой подвигов, побед.

И запала в сердце хватит

еще много-много лет.

Именины (День Ангела) Давида: значение имени и поздравления

Герман, ты можешь карьеру построить

И жизнь свою неплохо устроить,

Для этого есть все основания,

Любой ценой ты добьешься признания!

 

Желаем тебе друзей настоящих,

Чувств нежных, искренних и горячих,

В стремлении к заветной мечте

Пускай Фортуна поможет тебе!

Поздравляю я тебя сердечно, Герман,

Будь во всех делах ты самым первым.

Пусть удача не покинет жизнь твою,

А в душе твоей всегда пусть будет юг.

 

Пусть ошибки происходят очень редко.

Думай ты всегда о самом-самом светлом.

А мужчина ты, конечно, хоть куда,

И все женщины сказать готовы "да".

 

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