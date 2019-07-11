Скачать
Четверг, 11.07.2019
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
"Укрзализныце" нанесли ущерб при онлайн продаже билетов
"Укрзализныце" нанесли ущерб при онлайн продаже билетов
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине
"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине

Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов

Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов
15:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Окончательные данные Национального экзит-пола на парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в 22.00.

Окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00.

Как передает корреспондент, об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на пресс-конференции "Национальный экзит-пол: президентские выборы 2019".

По ее словам, 21 июля в 14.00 будут представлены текущий отчет о ходе опроса, в 19.45 будут обнародованы результаты опроса по состоянию на 18.00, а в 22.00 - по состоянию на 20.00, время закрытия избирательных участков.

Как сказала Бекешкина, опрос на выходе с избирателей участков в день голосования проведут Киевский международный институт социологии, Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

По словам генерального директора КМИС Владимира Паниотто, в отличие от президентских выборов, когда экзит-пол проводили на 400 участках, на парламентских его будут проводить на 300 участках, и на каждом участке будет опрошено около 45 человек.

Высота всех сложенных бюллетеней сопоставима с высотой Килиманджаро (Фото)
Высота всех сложенных бюллетеней сопоставима с высотой Килиманджаро (Фото)Читать полностью

"Еще мы будем использовать методику тайного голосования для того, чтобы повысить искренность ответов респондентов. Им будет предложено обозначить, за кого они проголосовали. Респондент составит анкету и опустит её в специальную коробку, то есть, даже интервьюер не будет видеть, за кого проголосовал респондент", - сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

По его словам, такой метод позволит повысить искренность респондентов, а также увеличить количество тех, кто не отказывается отвечать на вопросы.

Комментируя стоимость проведения экзит-пола, участники пресс-конференции напомнили, что на президентских выборах на 400 участков потратили 200 тысяч долларов, а на парламентских выборах планируются расходы на сумму 150 тысяч долларов.

Как сказала Бекешкина, Национальный экзит-пол не зависит от каких-либо политических сил, поскольку финансируется различными международными донорами: это Программа содействия общественной активности "Приобщайся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется организацией Pact в Украине; Представительство Европейского Союза в Украине; Посольство Канады в Украине; международный фонд "Возрождение".

Организаторы сообщили, что полевой этап исследования будут осуществлять КМИС и Центр Разумкова.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части, заграничные участки, и за исключением оккупированных территорий). Выборка будет репрезентативной для Украины в целом и для её четырех регионов (запад, центр, восток, юг).

Выборка является двухэтапной. На первом этапе в каждой области избирается количество участков в соответствии с процентом избирателей в этой области. Сами участки выбирают случайным образом. На втором этапе проводится опрос избирателей на выходе с избирательных участков с определенным шагом отбора. Результаты несколько раз в день передают в центральный офис социологических компаний.

Результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов: Западный регион - Закарпатская, Волынская, Ривненская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области; Центральный регион - Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев; Южный регион - Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области; Восточный регион - Харьковская область, Донецкая и Луганская области (подконтрольные украинской власти).

Объем выборки - около 13 тысяч респондентов (в зависимости от явки избирателей).

На каждом участке будут работать 2-3 человека, всего будет задействовано около 800 интервьюеров, которые пройдут специальное обучение. Интервьюеры будут иметь специальные бейджи с символикой Национального экзит-пола.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Экзит-пол, Национальный экзит-пол, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
03 Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление
04 Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину
Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину
ВРУ приняла Избирательный кодекс
ВРУ приняла Избирательный кодекс
Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов
Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов
Иммунитет ребенка: меры профилактики заболеваний
Иммунитет ребенка: меры профилактики заболеваний
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь