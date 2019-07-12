Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ

Новости Украины: Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба главы государства.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К этому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - цитирует пресс-служба президента.

Ранее в этот день итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году. В то же время обвинение просило для Маркива 17 лет тюрьмы.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста А.Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела В.Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

6 июля состоялось первое судебное заседание, на котором к делу приобщили гражданский иск союза итальянских журналистов к государству Украина.