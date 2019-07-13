Бывший посол США назвал чрезмерным закон о люстрации

Новости Украины: Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер: Законопроект президента Украины о люстрации является чрезмерным.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер согласился с послами "Большой семерки", назвав инициативу президента Украины Владимира Зеленского по люстрации чрезмерной.

Такое мнение дипломат высказал в пятницу на своей странице в Twitter, сообщает корреспондент Укринформа.

"Послы Большой семерки правы. Законопроект президента Зеленского о люстрации является чрезмерным", - отметил американский дипломат в комментарии к сообщению G7 с критикой предложений президента Украины относительно люстрации чиновников, которые занимали выборные и назначаемые должности в 2014-2019 годах.

Напоминаем, 12 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о люстрации чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

В частности, он предложил ввести люстрацию для Президента Украины, народных депутатов, Председателя ВР, членов правительства, генерального прокурора, глав СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководства оборонных предприятий.