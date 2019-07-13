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В Федерации велоспорта планируют уволить ее президента

В Федерации велоспорта планируют уволить ее президента
05:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Федерации велоспорта за хамство хотят уволить ее президента.

Президиум Федерации велоспорта рекомендовал исключить из состава организации ее президента Александра Башенко, который нахамил спортсменке Анне Соловей.

Такое решение приняли на заседании 12 июля, сообщает Громадское.

В президиуме признали, что поведение Башенко несовместимо с членством в федерации. Таким образом, если Дирекция организации подтвердит это решение, Башенко больше не будет президентом Федерации велоспорта.

В этом случае исполнять обязанности главы организации будет вице-президент Андрей Гривко.

На 20 августа назначена конференция Федерации велоспорта, на которой в течение 30 дней должны выбрать ее нового президента.

Как сообщалось, украинская велосипедистка Анна Соловей, выигравшая «золото» Европейских игр в Беларуси, была возмущена тем, что Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook поздравила с этим достижением не ее, а главу Киевской городской федерации велоспорта Сергея Мухомора, который по словам Анны, не имеет отношения к победе. За это ей нахамил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Соловей заявила, что будет требовать его отставки, а сам Башенко угрожал исключить ее из национальной сборной.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов выразил поддержку чемпионке II Европейских игр в Минске по велоспорту Анне Соловей в ее конфликте с президентом национальной Федерации велоспорта Александр Башенко.

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Все по теме:

Президент, Велосипед, Анна Соловей, Андрей Гривко, Хамство, Федерации велоспорта.
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