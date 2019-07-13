День ангела Матвея: значение имени и поздравления

Новости Украины: Матвей – это современное звучание имени Матфей (Матфий).

Имя Матвей имеет еврейское происхождение, в переводе означает "дарованный Богом", варианты трактовки – "человек Бога", "дар Бога".

У имени Матвей существуют аналоги. Так в Европе это имя можно услышать как Матье, Маттео, Матеуш, Маттиас, Мэтью и иначе. В русском языке существуют различные варианты написания европейских аналогов. Уменьшительно-ласкательное обращение Матя также употребляется и к другим именам, например, к имени Матильда, Далмат, Матрона или же Амата.

Библейское имя Матфей носил один из 12 апостолов, написавший Евангелие. Его считают покровителем профессий, умеющих отношение к деньгам, в современном мире, это, прежде всего, банкиры и налоговые работники. Среди православных именины Матвея отмечают 13 июля и 22 августа. Католические именины – смотрите имя Мэтью.

Матвей выглядит человеком грубоватым, необщительным, скрывающим свои чувства и переживания. Этот мужчина часто делает многие вещи лишь наполовину, не доверяя самому себе и своим ощущениям. Его надежды и чаяния часто приводят к обеспокоенности, он не может оставить надежду, что кто-то обязательно ему поможет, он не может до конца поверить в свои собственные силы, и это сильно мешает ему принимать решения, влиять на свою жизнь. Этот человек может полностью изменить свою жизнь, стоит ему только поверить в собственные силы.

Он может быть смелым и напористым, иметь блестящий успех, но его сильные стороны могут в мгновение ока стать недостатками. Тогда обладатель этого имени становится авторитарным, тщеславным, нетерпеливым, импульсивным и безрассудным, становится глух ко всему вокруг, поэтому он вполне способен поставить телегу впереди лошади, забывая о главном, заниматься второстепенным. Такая напряженность может закончиться взрывом, в котором он может сказать что-то, о чем позже будет очень сожалеть.

Для Матвея очень трудно найти золотую середину - все или ничего. Он сильно разрывается между своей естественной тенденцией к внутренней гармонии и между желанием развивать те черты и умения, которые он считает важными для себя, мужественность, уверенность и независимость. Он стремится к образу смелости и бесстрашия, поэтому может даже приблизиться к агрессии и неоправданному риску. Не удивительно, что результатом этой внутренней борьбы у Матвея понимание собственных целей несколько рассеивается, он становится восприимчив к изменению настроений. Однако, если он того пожелает, он может прожить свою жизнь в гармонии с самим собой, если сможет найти главное для себя в этой жизни, расставить свои приоритеты. Умея направить свою энергию в нужное русло, Матвей достигает больших успехов, его богатый внутренний мир полон идей, которым он постарается найти место в своей жизни. Часто именно это и определяет будущую профессию обладателя этого имени, его собственный путь.

Матвей любит общение, встречи для него очень важны. Общение на расстоянии ему трудно воспринимать, так как эмоциональная поддержка необходима ему для самореализации. Матвей стремится утолить свою жажду к знаниям, его не пугают такие науки как психология, социология, астрологии и этнология, которые позволяют ему проявить его интеллектуальность.

Он счастлив, когда находится в стабильных отношениях. Этот мужчина вовсе не романтик, хотя не лишен фантазий и необычных подходов в общении. Свой дом он будет воспринимать как крепость, поэтому ищет супругу, которой может доверять безраздельно. Он может быть открытым, понимающим, хотя в некоторых случаях может показаться самовлюбленным и даже ужасно грубым и черствым.

Подходящую себе профессию Матвей постарается выбрать из области, исключающую бизнес, но подчеркивающую его трудолюбие (менеджмент, бухгалтерский учет, банковское дело, экономика). Можно встретить обладателя этого имени в сферах, требующих определенного риска (полиция, военные) или же имеющих элемент соревнования (спорт). Матвей любит работать руками, поэтому он может стать портным, сапожником, кузнецом, скульптором и даже хирургом.

Поздравления

С именинами Матвея

Мы поздравим поскорее.

Пусть удача будет рядом

И любовь одарит взглядом,

А в здоровье и деньгах

Чтоб Матвейка не зачах!

Лично знает Поздравунчик

Что Матвей большой везунчик!

Пусть нужды он не узнает

И друзей не забывает!

Наш Матвей мужчина статный,

Ростом гож, в лице приятный.

Будто сказочно виденье

Не мужчина — загляденье!

Как такого не поздравить?

(Позитив в душе оставить)

Чтобы радость без конца

Не сошла с его лица.

Пожелать хотели чуда,

Да не стали почему-то,

Повторимся все мы вновь:

Пусть в душе живет любовь,

Кошелек пусть будет полным,

Ну а ты, Матвей — довольным!

Матвей! Прими мои поздравления с днем твоего ангела! Желаю тебе всегда получать своего от происходящего дома или на работе, чтобы все начинания были легкими и незаметными, а завершения всегда радовали конечным результатом. Пускай твой ангел-хранитель постоянно стоит у тебя за спиной и отлично справляется с возложенной на него задачей!

***

Твои именины, Матвей, бывают только раз в году, как и день рождения, поэтому отметь его так, чтобы чужие ангелы позавидовали!

Для Матвея в именины

Приготовили стихи мы.

И пускай мы не поэты,

Ему придется слушать это.

Слушай наши пожеланья:

Будь всегда везде желанным,

Пускай водится деньга,

Ну а счастье и любовь

Не уходит никогда!

Матвей! Сегодня твои именины, а значит, мы должны благодарить твоего ангела-хранителя за то, что ты сидишь рядом с нами живой, здоровый и невредимый. Ангел на совесть выполняет свою миссию и оберегает тебя от многочисленных напастей, которые подстерегают на каждом шагу! Желаю вам дальнейшего сотрудничества.