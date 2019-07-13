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День бухгалтера 2019: дата и традиции праздника

День бухгалтера 2019: дата и традиции праздника
08:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В июле 2019 году свой профессиональный праздник отмечают украинские бухгалтеры.

Чтобы выразить уважение работникам бухгалтерий и урегулировать экономическую деятельность в целом, 18 июня в 2004 году президент Украины утвердил дату празднования Дня бухгалтера Украины – 16 июля. Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля, закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" стал действующим, что, вследствие, и определило заветную дату.

День бухгалтера Украина отмечает дважды: сначала свой национальный, а затем еще и Международный день бухгалтера осенью. Этот праздник в 2019 году выпадает на вторник, так как праздник всегда отмечается 16 июля.

День бухгалтера справляется преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений, а также аудиторами, бывшими и действующими сотрудниками частных и государственных организаций. Эта профессия появилась еще 6 тысяч лет назад, и сегодня невозможно представить работу успешного предприятия без хорошего бухгалтера.

Знаменательные события в истории: 13 июля 2019 года

День бухгалтера в Украине: традиции

День бухгалтера – это профессиональный праздник всех, кто имеет дело с бухгалтерией, вне зависимости от звания и занимаемой должности. То есть празднуют его даже студенты, которые будут бухгалтерами только в будущем. И, конечно, заодно поздравляют аудиторов.

Официальные власти проводят награждения, а на предприятиях устраивают банкеты.

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