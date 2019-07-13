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Зеленский поздравил Сенцова с Днем рождения

Зеленский поздравил Сенцова с Днем рождения
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский пообещал Сенцову бороться за свободу для него и всех заключенных.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России, с Днем рождения.

"Поздравляю Олега Сенцова с Днем рождения! Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук

"Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - добавил президент.

Кориневич: Мы будем делать все, чтобы крымский вопрос не сходил с повестки дня

Он также выразил надежду, что вскоре Сенцов сможет вернуться домой в Крым, и "впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений".

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Политзаключенные, Владимир Зеленский, Олег Сенцов.
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