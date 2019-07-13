Зеленский поздравил Сенцова с Днем рождения

Новости Украины: Зеленский пообещал Сенцову бороться за свободу для него и всех заключенных.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России, с Днем рождения.

"Поздравляю Олега Сенцова с Днем рождения! Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук

"Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - добавил президент.

Он также выразил надежду, что вскоре Сенцов сможет вернуться домой в Крым, и "впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений".