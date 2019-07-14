В Украинском Дунайском пароходстве проведут независимый аудит

Новости Украины: Владимир Зеленский поручил провести независимый аудит Украинского Дунайского пароходства.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на коллективное письмо трудового коллектива пароходства, в котором содержится просьба направить до Измаила ревизоров для проведения независимого аудита.

Глава государства поручил направить в Измаила вневедомственных аудиторов для проверки Украинского Дунайского пароходства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Речники просят, с учетом сложной ситуации, сложившейся в пароходстве, провести независимую комплексную проверку УДП с отстранением на этот период от должности руководителя предприятия Чалого. Работники пароходства готовятся к акции протеста - останавливать суда, курсирующие на Дунае - в связи с длительным игнорированием их требования руководством ведомства. Речники просят не привлекать к аудиту ревизоров Мининфраструктуры", - сказала журналистка Елена Ходарченко, которая во время пребывания Зеленского в Одессе передала главе государства письмо от имени речников.

Президент поручил организовать в ближайшее время вневедомственную комплексную аудиторскую проверку ЗАО "Украинское Дунайское пароходство".

Напоминаем, в начале июня Военная прокуратура Южного региона Украины приступила к расследованию продажи по заниженной стоимости теплохода «Николай Савицкий» этого пароходства.

По данным правоохранителей, чиновники пароходства продали теплоход по цене 3,475 млн грн, что вдвое ниже, чем продать это судно на металлолом. Досудебное расследование начато по признакам ч. 3 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса Украины.