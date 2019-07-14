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Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы

Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы

Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
08:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Этот день в народе называли летними кузьминками.

Святых Кузьму и Демьяна еще и 14 ноября вспоминали, считая тот праздник кузьминками зимними или курьими именинами. Но рассказ о зимних кузьминках впереди, а пока лето в разгаре - пора сенокосная: "Кузьма и Демьян пришли, на покос пошли".

В день Демьяна и Кузьмы славяне предпочитали пропалывать огороды, чтобы избежать появления сорняков. Также наступил период сенокоса, а потому, люди не сидели дома, а работали в полях. Принято было 14 июля собирать растения, которые подходят для покраски тканей. Имелись и приметы, которые отслеживали в этот день.

В православной церкви 14 июля отмечается день памяти святых бессребреников и чудотворцев Дамиана и Космы, которые жили в Риме и погибли в 28 4 году. Дамиан и Косма были родными братьями и стали известны изначально как врачи. Кроме того, они обладали даром исцеления, чем и прославились в народе. Причем, помогали братья людям совершенно бесплатно, благодаря чему и получили прозвища бессребреников. Открыто проповедовали веру в Иисуса Христа.

Во время гонений, организованных в отношении христиан, братьев арестовали и предали суду, где они пытались доказать, что не занимаются чародейством и колдовством, никого не обманывают. Однако им сначала не поверили. Тем времен тяжело заболел император Карина, и братьев привели к нему, сказав, чтобы они продемонстрировали свой дар. После этого Дамиан и Косма были отпущены на волю. Однако жил в этом городе врач-наставник братьев, который позавидовал их славе. Старик позвал братьев в горы, якобы для сбора целебных трав, где убил их, бросив тела в реку.

В народе 14 июля было связано с посиделками. Обычно столы накрывались вскладчину, в домах собирались гости, которые пели песни и веселились. Днем же в день Демьяна и Кузьмы собирали малину и первые овощи, проводили прополку грядок. Наблюдалось позднее зацветание зверобоя. Также в середине лета, варили варенье из крыжовника.

Знаменательные события в истории: 14 июля 2019 года
Знаменательные события в истории: 14 июля 2019 года Читать полностью

Народные приметы на 14 июля

Если в этот день огород прополоть, то сорняков не будет.

Слышны трели соловья после Петрова дня (12 июля) – значит, зима, по приметам, наступит только через 30-40 минут после праздника Покрова, а все это время будет достаточно тепло.

Звезды очень ярко мерцают 14 июля на ночном небе, а утром видны тучи – будет сильная гроза.

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