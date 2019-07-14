Именины (День Ангела) Демьяна: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины: Происходит от древнегреческого "покорять", "смирять".

Демьян обладает живым и несколько суматошным характером. Он требователен ко всем, кто его окружает, при этом довольно снисходителен к своей персоне. Он самолюбив и эгоистичен, очень чуток ко всему, что касается его собственного благополучия. Демьян не терпит, чтобы его ограничивали в действиях, но в его стремлении к независимости лежит все то же себялюбие. К цели Демьян пытается идти прямым путем, не останавливаясь перед потерями, исключая компромиссы и обходные пути. Но такая неуступчивость не приносит ему выгод - будь он дипломатичнее, добился бы в жизни большего. Очень многие поступки Демьяна, даже, на первый взгляд, вполне благородные, диктуются расчетом и эгоизмом. Женится он вроде бы по любви, но выбор его все-таки никогда не бывает лишен расчета; то ли профессия у будущей жены престижная, то ли невеста она завидная и дочь состоятельных родителей. Он однолюб, хотя и способен ненадолго увлечься другой женщиной. Эту слабость он прощает себе, но за тем, чтобы жена не заглядывалась на мужчин, следит весьма бдительно.

Демьян падок на лесть, любит, чтобы его отличали среди других, ревниво относится к успеху коллег. В экстремальных ситуациях может быть отважным и на время забыть о своей выгоде - но непременно ждет за это похвалы. Больше всего он боится прослыть трусом.

Несмотря на многие недостатки, Демьян все-таки добрый человек, и близким людям, помня это, следует принимать его таким, какой он есть.

Поздравления

Наш красавец ты, Демьян,

Именины у тебя пришли.

Потому я пусть немного пьян,

Не зря сюда тропинку мы нашли.

Хотим тебе сегодня пожелать,

Здоровья, счастья, мира, света.

И друзей своих не забывать,

Эх, велика душа поэта!

Новых вершин тебе достичь,

И жить по велению сердца своего.

И невозможно сильно полюбить,

Ну, и всего, всего, всего.

С именинами, Демьян,

Поздравляем мы.

Пожелаем тут и там,

Добра, света и большой суммы.

Пожелаем счастья,

И здоровья тоже.

Пусть обойдут ненастья,

Ну, и все похоже.

Нет, еще любви большой,

И дорогу легкую.

Ну, а дальше сам родной,

Ты добьешься в легкую.

Мы Демьяна поздравлять

Пришли сюда толпой.

Будем именины праздновать,

Он сегодня наш герой.

Пожелаем мы тебе,

Счастья большого.

Благодарны мы судьбе,

За тебя, такого.

Пусть свет освещает путь,

Будет много радости.

Ну, а нас ты не забудь,

И море тебе сладостей.

Поздравляю я Демьяна,

С именинами опять.

И желаю ему рьяно

Много благ приобретать.

Пусть добро не обойдет,

И богатство тоже будет.

Счастье мимо не пройдет,

И здоровье не забудет.

А еще хочу сказать,

Пусть дороги лента вьется.

Не забыть бы пожелать,

Пусть сердце восторгом чаще бьется.

Поздравлять Демьяна буду,

Стих найти ему спешу.

Я сегодня не забуду,

С поздравунчика спишу.

Пожелаю ему счастья,

И добра побольше.

Пусть горе и ненастье

Не посещают больше.

Пусть солнце светит ярче,

На жизненном пути.

И пусть дорога будет легче,

По которой ему предстоит идти.