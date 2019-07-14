Именины (День Ангела) Кузьмы: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя произошло от греческого имени Косма.

Святым покровителем является преподобный Косма Маиумский. Еще эту библейскую личность называют творцом канонов во славу Господа. На Руси широко известен и святой Косма Яхромский, будучи отроком, он стал свидетелем чудесного исцеления. Икона Успения Божией Матери сияла Божественным светом, и слышался чудесный голос. Этот голос повелел Косме оставить мир и принять постриг. В честь чудесной иконы Косма основал обитель Успения Божией Матери и стал истово служить. Он принимал странников, посещал больных, исцеляя молитвой и неся утешение. Даже закоренелые грешники раскаивались и очищались духом, когда святой Косма обращался к ним с добрым словом. Мощи его покоятся в основанной им обители и обладают чудесной силой исцеления.

Кузьма - имя звонкое и подвижное, но, пожалуй, ему несколько не хватает твердости. Увы, позитивным этот факт не назовешь, особенно с учетом тех образов и ассоциаций, которые связаны с ним.

Пожалуй, единственным спасением для Кузьмы может являться его собственное чувство юмора. Можно быть уверенным, что если склонность к остроумию в его характере будет отсутствовать, то Кузьма попросту пропадет. Или просто превратится в человека с явным комплексом неполноценности.

С другой же стороны, наделенный своим остроумием, Кузьма может не только сглаживать негативные аспекты своего чувствительного самолюбия, но даже и использовать свое редкое и веселое имя для утверждения в коллективе.

В остальном же энергетика этого имени подразумевает беззлобие, добродушие и жизнерадостность, и если вопросы болезненного самолюбия будут успешно решены, то вполне можно ожидать, что жизнь Кузьмы сложится удачно. Хотя, конечно, для нормальной карьеры ему бы не помешало набраться некоторой твердости.

Поздравления

Нас обрадовал весьма,

Виновник торжества Кузьма.

В свой светлый праздник именин,

Гостям он радость подарил.

Его мы хвалим, поздравляем,

Здоровья крепкого желаем!

Кузьма, пусть в именинный день

Покинет сердце твое лень,

Чтоб словно факел ты горел,

Чтоб был решителен и смел.

Пусть будут у тебя в излишке

Банкноты в евро на сберкнижке.

Пускай друзья не предают,

А в доме ждет покой, уют.

В день твоих именин, дорогой Кузьма, желаем тебе счастья. Пусть оно будет именно таким, каким ты его представляешь. Мечтаешь о любви – пусть найдет тебя твоя единственная и верная. Хочешь достатка – пусть твой дом будет, как полная чаша. Жаждешь путешествий – пускай появится возможность объехать полмира. Мечтаешь о хорошей работе – желаем найти себя и любить то, что делаешь. Пусть твоя жизнь будет полна возможностей найти собственное уникальное счастье. С Днем Ангела!