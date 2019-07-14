Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
За 2 дня до дедлайна место голосования сменили около 200 тыс украинцев
За 2 дня до дедлайна место голосования сменили около 200 тыс украинцев
"Слуга народа" позволит люстрировать Данилюка, Пристайко и Абромавичуса
"Слуга народа" позволит люстрировать Данилюка, Пристайко и Абромавичуса
Наставник Шахтера оценил уровень УПЛ
Наставник Шахтера оценил уровень УПЛ
Сегодня в Украине отмечается День рыбака
Сегодня в Украине отмечается День рыбака

Супрун рассказала, как не умереть раньше времени

Супрун рассказала, как не умереть раньше времени
12:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: Ульяна Супрун перечислила три интервенции, которые могут спасти человека от преждевременной смерти.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что сохранить здоровье и избежать преждевременной смерти помогут постоянный контроль за давлением, уменьшение потребления соли и отказ от транс-жиров.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Постоянный контроль собственного давления и доступ к лечению; уменьшение потребления соли; отказ от транс-жиров. Эти три интервенции могут спасти от преждевременной смерти около 100 миллионов людей во всем мире до 2024 года", - отметила Супрун.

В частности, как подчеркнула глава Минздрава, по расчетам исследователей, увеличение доступа к регулярному лечению артериальной гипертензии на 70% потенциально может спасти от преждевременной смерти около 39,4 миллиона человек. Сокращение потребления соли на 30% - 40 миллионов смертей, отказ от транс-жиров - 14,8 миллиона. И это все в течение 25 лет, если начать внедрять эти интервенции уже сейчас, добавила она.

Супрун о химической кастрации педофилов: Это будет признано нарушением прав человека

Так, Супрун рекомендует постоянно контролировать собственное давление и при необходимости принимать лекарства для его нормализации. "Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблему еще на начальном этапе, обратиться к врачу и избежать нежелательных последствий. Это важно делать независимо от возраста, ведь артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста", - отметила она.

Также глава Минздрава призывает быть очень внимательными с солью, поскольку ее чрезмерное потребление признано одной из самых больших угроз для здоровья среди пищевых факторов. "Дневная норма соли для человека, не имеющего серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 граммов. Это около одной чайной ложки. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет - 2 грамма в день, от 4 до 6 - 3 грамма; а от 7 до 10 лет - 5 граммов", - отметила она.

При этом Супрун посоветовала есть домашнюю еду, а не фаст-фуд. "В последнем может быть очень много соли. Поэтому лучше готовьте дома. Это лучший способ контролировать количество потребленной соли ", - подчеркнула руководительница Минздрава.

Кроме того, она подчеркнула необходимость отказываться в рационе от транс-жиров, объяснив, что они повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита.

"Транс-жиры - это маргарины в кондитерских изделиях и соусах, сладости с длительным сроком годности (кексы, круассаны, пирожные), жареные блюда (картофель-фри и пончики), большинство полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн ", - напомнила Супрун и посоветовала, в частности, не употреблять много жареной пищи.

"Помните, что когда речь идет о сохранении здоровья, нужно работать регулярно и довольно добросовестно. Не бывает так, что за одну тренировку или здоровый прием пищи можно предупредить или вылечить какую-то болезнь. Заботиться о себе нужно постоянно", - подчеркнула Супрун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Жизнь, Смерть, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 Украина в ОБСЕ рассказала о сербском псевдожурналисте, воевавшем на Донбассе
03 "Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
04 Гройсман: Силовиков надо убрать от возможностей давления на бизнес
05 Кричали и истекали кровью: десятки птиц в Австралии упали с неба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Куба обновила систему госуправления
Куба обновила систему госуправления
Гройсман в воскресенье едет на Черкасчину
Гройсман в воскресенье едет на Черкасчину
Итоги 13 июля: Обстрел &quot;112&quot; канала, Зеленский в Одессе и День рождения Сенцова
Итоги 13 июля: Обстрел "112" канала, Зеленский, Сенцов
Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть
Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь