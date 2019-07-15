Facebook заблокировал страницу Книги памяти павших за Украину

Новости Украины: В соцсети Facebook заблокировали страницу "Книга памяти погибших за Украину".

Facebook заблокировал страницу мемориального проекта "Книга памяти погибших за Украину", где размещается информация о тех, кто воевал и погиб за Украину.

Об этом сообщают авторы проекта на странице «Стена народной памяти погибших за Украину 2014-2018 годах».

"Фейсбук-страницу проекта "книга памяти погибших за Украину" сегодня окончательно заблокировали, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким именно будет результат, мы не можем", - указано в сообщении.

Перед блокировкой соцсеть предупредила, что содержание некоторых сообщений якобы "нарушает стандарты Facebook". На Twitter-странице проекта авторы заявили, что "не будут удалять и проверять на соответствие вымышленных стандартов ни один из размещенных на Facebook-странице текстовых или медийных материалов о героях, погибших за Украину". Сайт "Книга памяти погибших за Украину" и аккаунты в других соцсетях продолжают работу.