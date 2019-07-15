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День ангела Арсения: значение имени и поздравления в стихах

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День ангела Арсения: значение имени и поздравления в стихах
10:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Краткая форма имени Арсений – Арсен – стала самостоятельным именем и употребляется независимо.

Имя Арсений имеет греческие корни. Это имя появилось от греческого имени Арсениос, означающее "зрелый", "мужественный". Также трактуют как "мужчина", "мужской". От мужского имени Арсений образовано женское имя – Арсения.

Имя Арсен стало широко употребляемым именем среди татар, башкир и армян, и среди этих народов приобрело значение "сильный, бесстрашный". Также встречается и тождественный перевод греческому значению – "человек", "мужчина". От мужского имени Арсен образована женская форма – Арсена.

Арсений – очень творческий человек. Он тонко переживает все события своей жизни и обидеть его ничего не стоит. Не всегда этот мужчина способен постоять за себя, ему для этого не хватает решительности. Арсений старается держаться в стороне от бурной жизни, в большей степени живет в мире иллюзий.

Благодаря мягкости и душевности мужчина, носящий имя Арсений, никогда не страдает от недостатка друзей и знакомых. Только в кругу друзей Арсений становится жизнерадостным человеком. А по жизни этот мужчина предпочитает пускать все на самотек и не заботится о своем реальном состоянии. У Арсения даже есть опасность слишком погрузиться в свои мечты и совсем оторваться от реальной жизни.

Арсений не переносит насмешек надо собой. Неудачная шутка – верный способ испортить отношения с этим человеком. Правда, обиду он быстро забывает, но в первые минуты либо выскажет свое недовольство в форме строгой отповеди, либо на какое-то время замкнется в себе. Если же подружиться с этим человеком, то можно быть уверенным, что в его лице найдешь одного из самых верных друзей.

В семейной жизни Арсений не очень внимательный муж. Он готов и здесь изворачиваться и придумывать отговорки, лишь бы не ехать в гости к теще, не ходить в магазин или же мыть машину, когда ему от этого нет никакой выгоды. Женщину он ищет непритязательную и доверчивую.

Поздравления

День сегодня, без сомнений,

Самый радостный из дней,

Принимай скорей, Арсений,

Поздравленья от друзей.

 

Жизнь пусть будет чашей полной,

Радость льется через край,

Чтоб идти по ней достойно

Сам дороги выбирай.

 

Пусть всегда с тобою рядом

По пути идет успех,

Не пугают пусть преграды

И не будет пусть помех.

 

Будь всегда здоров, удачлив,

Чтоб успешно шли дела,

Мы желаем тебе счастья,

Мира, света и добра.

Зазвенел с утра будильник,

Наш Арсений — именинник.

Принесем ему мы сок

И расскажем поздравок.

Мы любимому Арсюшке

Потягаем чуть-чуть ушки,

Чтобы рос большим и сильным,

Образованным и стильным,

Добрым, ласковым, красивым,

И здоровым, и счастливым,

Крепким, умным пареньком.

Чтоб и глазки — с огоньком!

Именины (День Ангела) Демьяна: значение имени и поздравления в стихах

Ты, Арсений, классный парень

Знают близкие, друзья.

Я добра тебе желаю,

Счастлив будь, живи любя.

 

Положительных эмоций

Я желаю лишь тебе.

В личной жизни и работе

Быть желаю на коне.

От всей души тебе, Арсений,

Хочу всех благ я пожелать,

Побольше радостных мгновений!

Все то, о чем мог лишь мечтать,

Пускай исполнится скорее,

Чтоб стал еще счастливей ты,

Чтоб сердце билось веселее,

Живи без бед и без суеты!

Сквозь столько много поколений,

Есть имя редкое — Арсений.

Оно полно добра и силы,

Его всегда судьба любила.

 

Пусть мужество твое крепчает,

А вечер встретит теплым чаем.

И радуга вдруг заискрится,

А в жизни — светлая страница.

Именины (День Ангела) Кузьмы: значение имени и поздравления

Ты, Арсений иль Арсен —

Настоящий джентльмен!

К женщинам — неравнодушный,

А к друзьям всегда радушный!

 

В облаках ты все витаешь,

И о жизни много знаешь,

Ты — трудяга, наш Арсен,

Потому и бизнесмен!

 

Пусть удачи Бог дает,

Мимо счастье не пройдет!

И в веселый сей денек —

Наш сердечный поздравок!

 

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