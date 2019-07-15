Украинские кинологи вошли в сотню лучших в мире

Новости Украины: Кинологические группы украинских спасателей вошли в сотню лучших в мире по версии Международной организации спасательных собак.

Четыре кинологических расчета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вошли в первую сотню лучших поисково-спасательных в мире по версии Международной организации спасательных собак (IRO).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на опубликованный на сайте организации соответствующий рейтинг.

Рейтинг учитывает профессиональное мастерство, а также уровень подготовки кинологов и собак. Он создан на основании данных за период с 1 июня 2018 по 22 июля 2019 года.

По состоянию на 8 июля в числе сотни лучших есть два представителя ГСЧС из Межрегионального центра быстрого реагирования (Ромны Сумской области):

Анна Куничик с Асей (малинуа)

Ирина Давыденко с Аминой (малинуа)

Сергей Лухин и Крис (такса) из Учебного центра оперативно спасательной службы гражданской защиты (Ватутино Харьковской области)

Валерий Радченко с Сатти (малинуа) из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования.

Сестры малинуа Амина и Ася заняли 22-е и 69-е места соответственно в категории "Поиск в естественной среде". Сатти, которая также является представителем породы бельгийская овчарка, показала 68-й результат в категории "Поиск в техногенном завале". Единственная в Европе поисково-спасательная собака породы такса Крис находится на 90-й строчке.