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Встреча Денисовой и Москальковой: о чем договорились омбудсмены

Встреча Денисовой и Москальковой: о чем договорились омбудсмены
14:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Скриншот

Новости Украины: Денисова надеется, что во вторник украинский и российский омбудсмены обменяются списками задержанных украинцев и россиян.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова ожидает, что во вторник, 16 июля, ей удастся обменяться списками удерживаемых в заключении граждан Украины и России со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, после чего стороны смогут перейти к верификации.

"Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать", - сказала Денисова на совместной пресс-конференции с российским омбудсменом в понедельник в Киеве.

"Мы продолжим сотрудничество и говорим о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения", - пояснила Денисова.

В свою очередь Москалькова отметила, что во вторник омбудсмены двух стран проведут встречу в Москве.

Также Денисова и Москалькова обсудили вопросы содержания и необходимость предоставления независимых докторов политзаключенным Эдему Бекирову, Павлу Грибу, Владимиру Балуху, Владимиру Дудке и Станиславу Клыху.

"По некоторым нашим гражданам, которых я сейчас назвала, есть расхождения медицинских заключений разных докторов Украины и разных докторов Российской Федерации. Например, по Павлу Грибу", - добавила она.

Украинский омбудсмен отметила, что Гриб был вывезен в Ростовский диагностический центр, но там не подтверждается необходимость проведения операции. "Мы договорились о том, что будет рассмотрена возможность предоставления независимых докторов, которые бы приняли какое-то решение, дали какие-то рекомендации о необходимости таких исследований и такой операции", - сказала она.

Денисова и Москалькова обсуждают вопросы освобождения заключенных в РФ украинцев

Также была обговорена необходимость привлечения независимого доктора для Эдема Бекирова во исполнение решения Европейского суда по правам человека от 10 июля. "По этому направлению мы тоже будем работать", - сказала омбудсмен.

Кроме того, по словам Денисовой, есть договоренности и по остальным удерживаемым гражданам.

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Россия, Политзаключенные, Людмила Денисова, Татьяна Москалькова.
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