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Вторник, 16.07.2019
Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции
Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции
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Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции

Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции
17:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Конституционный Суд Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании".

Конституционный суд Украины признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", которая регламентирует использование государственного языка в школах для представителей национальных меньшинств, заявляет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, ссылаясь на поступившую к нему информацию, также сообщает о том, что КС признал конституционным статью 7 закона "Об образовании".

"Итак, "языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык", - написал Вятрович в своем аккаунте в Твиттер во вторник.

Во вторник в режиме закрытого пленарного заседания палата Конституционного суда Украины продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции страны (конституционности) закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года.

В конституционном преставлении авторы ходатайства выражали убеждение, что закон сужает содержание и объем прав и свобод национальных меньшинств и коренных народов Украины на обучение родным языком в заведениях образования для получения общего среднего образования.

Кроме того, как считают авторы представления, нормы закона нарушают принцип юридической определенности как составляющей верховенства права, а также устанавливают "дискриминационные преимущества" по языковым признакам и этническому происхождению.

Помимо этого, авторы представления считают, что Верховная Рада при принятии оспариваемого закона не придержалась предусмотренное процедуры.

4 октября 2018 года Конституционный Суд начал рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности статьи 7 закона "Об образовании".

Законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

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Языковые положения закона (ст.7) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи.

Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

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Конституционный Суд, Лилия Гриневич, языковый закон, Закон об образовании, Языковая статья.
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