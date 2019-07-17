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Зеленский урегулировал процесс службы на случай военного положения

Зеленский урегулировал процесс службы на случай военного положения
07:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Президент урегулировал ряд оргвопросов в положении о военной службе на случай введения военного положения и внес еще ряд изменений в документ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, сообщает официальный сайт главы государства.

Так, положение дополнено пунктом 263, в котором говорится, что в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими и правоохранителями в районной, областной военной администрации, утвержденными президентом Украины по представлению начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ.

Командировки военнослужащих в военные администрации с сохранением на военной службе и их отзыв осуществляется приказами по личному составу начальника Генштаба – главкома ВСУ. О назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, эти администрации письменно сообщают в Генштаб ВСУ.

По согласованию с Генштабом командированные военнослужащие освобождаются от должностей в военных администрациях и вновь направляются в его распоряжение в случае: прекращения или отмены военного положения; завершения выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности; невыполнения военнослужащим обязанностей на занимаемой должности.

В случае необходимости начальник Генштаба может отозвать из военной администрации командированных военнослужащих, сообщив о таком отзыве начальнику военной администрации с предоставлением соответствующей замены.

По возвращении в распоряжение Генштаба ВСУ военнослужащие продолжают проходить военную службу или увольняются с военной службы в установленном порядке.

Помимо этого, в разделе, где установлены сроки выслуги при возможном "введении военного положения" для младшего и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу, данная формулировка заменена на "объявление состояния войны", и сроки выслуги устанавливаются "до дня и времени прекращения состояния войны".

Раздел о видах должностей и требованиях при назначениях на должность дополнен тем, что военнослужащие назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности не только с учетом опыта службы, но и "уровня их профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, определенных Министерством обороны Украины".

При этом из этого же пункта удалена фраза о том, что "перемещение военнослужащих по службе проводится, как правило, без зачисления в распоряжение соответствующих командиров".

Пункт о том, что после окончания подготовки, переподготовки, повышения квалификации военнослужащие возвращаются в воинские части, которые направили на такую подготовку, дополнена тем, что курсанты учебных частей из числа граждан, принятых на военную службу по контракту лиц рядового состава, сержантского и старшинского состава, после окончания курса подготовки/переподготовки/повышения квалификации назначаются на должности согласно полученной военно-учетной специальности, кроме военнослужащих, которые зачисляются в распоряжение командира военной части А0515 (Главное управление разведки Минобороны Украины).

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Минобороны, Военные, ВСУ, Владимир Зеленский.
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