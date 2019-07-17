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Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея

Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея

Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В этот особый день у святого Андрея можно попросить всего, о чем пожелаешь.

Традиции на 17 июля

В православии день 17 июля тесно связан с Андреем Наливом или Андреем Рублевым. Это один из тех людей, работы которых признавались шедеврами еще при жизни авторов. Занимался Андрей иконописью, и во многих храмах находились его работы. Православная церковь канонизировала Рублева, причислив его к лику святых. К сожалению, сведений о жизни Андрея Рублева остаточно мало. Известно только лишь то, что родился он в семье ремесленников, после чего принял монашеский постриг, находясь в сознательном возрасте – произошло это на территории Троице-Сергиева монастыря. Андрей Рублев принимал самое непосредственное участие в росписи Успенского собора во Владимире, Благовещенского собора в Москве, Троицкого собора на территории Троице-Сергиева монастыря. Наиболее известная работа Андрея Рублева – "Троица".

Кроме того, Рублеву приписывают ряд других работ, которые включают в себя икону Владимирской Богоматери, фрески Успенского собора на территории Звенигорода, часть миниатюр "Евангелия Хитрова". Многие из икон, написанных Андреем Рублевым, можно считать чудотворными. Работал он вместе со своим последователем Феофаном Греком, а также с Даниилом Черным. Похоронен в Москве на территории Спасо-Андроникова монастыря.

В этот день чтили овес и говорили, что теперь "батюшка овес до половины урос". Считали, что с этого дня озимые наливаются - "озими в наливе, греча на всходе". Выпадавший в этот день дождь называли андреевским.

Приметы на 17 июля

Каков Андрей Налива -таков и Каллиник (11 августа).

Среди лета появляются на деревьях желтые листья - к ранней осени и зиме.

Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет.

Овсяная каша на покосе - на ее запах выходят из леса лоси.

Облака в июле плывут кучками - к теплой погоде.

Знаменательные события в истории: 17 июля 2019 года

Обилие ягод предвещает холодную зиму.

Если гром беспрерывен - будет град.

Если куры прячутся от дождя - непогода задержится.

Чем зеленее радуга, тем сильнее будет дождь.

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