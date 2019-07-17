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День ангела Богдана: значение имени и поздравления в прозе

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День ангела Богдана: значение имени и поздравления в прозе
08:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Богдан – это славянское имя, означает "данный Богом", "дарованный Богом", "Божий дар".

Очень часто имя Богдан использовали как вариант имен Иоанн (Иван), Феодор (Федор) и Феодот (Федот), имеющих такое же значение.

Имя Богдан соответствует еврейским именам Натаниэль и Ионатан, греческому Феодот, латинскому Деодат, французскому Дьедонне, болгарскому Божидар. В православной церкви Богдана крестят под именем Феодот. Парное женское имя – Богдана.

Зачастую родители, сами не осознавая этого, дают имя Богдан детям, чье появление на свет было связано с беспокойством и тревогами. Поэтому в большинстве случаев Богдан – это единственный, долгожданный, а, возможно, поздний ребенок. Мать жалеет свое любимое дитя и от этого слишком потакает его капризам с одной стороны и совсем не допускает к воспитанию сына отца. Так и получается, что Богдан очень ревниво относится к матери, всеми силами старается не отпускать ее от себя. Например, не станет сюрпризом истерика, устроенная мальчиком, если его мать задумает долго болтать с подружкой.

В отношениях Богдан – безусловный лидер. Жену себе выбирает покорную, держит ее в строгости, может даже прикрикнуть на нее на людях. Но, тем не менее, из Богдана выходит очень хороший муж. Он стремится найти себе дополнительный заработок, много по дому делает своими руками, заработанное расходует экономно. единственное, на что Богдан не жалеет денег, это отдых. Причем он предпочитает именно семейный отдых.

Богдан любит лишь однажды, в отношениях верен своей половинке, а в ревности становится просто не управляем. Несколько смягчена эта черта у мужчин, рожденных весной или летом. В женщине ищет в первую очередь понимание и духовную близость. С будущей супругой у Богдана должны быть сходные интеллектуальные интересы. Из всего перечисленного становится ясно, что далеко не с каждой женщиной Богдан способен создать союз.

Избранница "летнего" Богдана может положиться на его благородство и умение не терять присутствие духа в любой ситуации. Он внушает своей подруге уверенность, хоть внешне и не сентиментален. Легкомысленная женщина не сможет завоевать доверие Богдана, поскольку у него хорошо развита интуиция. В спутнице Богдан должен быть уверен полностью, предъявляет очень высокие требования к супруге, может выбирать ее годами.

Поздравления

Поздравляю тебя, дорогой Богдан. Желаю в жизни вдохновения и импровизации, высокого мастерства в любом деле и больших успехов на любом пути. Желаю уверенно управлять кораблем своей жизни и самому вершить счастье своей судьбы.

Именины (День Ангела) Анатолия: значение имени и поздравления

Дорогой Богдан, сердечно поздравляю и желаю, чтобы Бог всегда был с тобой, чтобы ангел твой отводил от тебя любые беды. Будь счастлив, Бодя, любим и успешен. Желаю такой удивительной и разнообразной жизни, как безграничный и уникальный мир таинственного океана.

***

Дорогой Богдан, мы поздравляем тебя с праздником! У тебя верная жена и замечательные дети, прекрасный дом, в котором многое сделано твоими руками, ты многого добился на работе. Желать что-то человеку, у которого все есть, тяжело, но мы желаем тебе крепкого здоровья, чтобы ты всегда был рядом со своими близкими!

День ангела Арсения: значение имени и поздравления в стихах

Наш именинник дан богами. Любимый сын, надежный друг, ответственный работник и верный муж. Все, чего можно желать, ты добился. А желаю я тебе и семье твоей главного сокровища — здоровья! Ну и, конечно, пусть позитивный настрой не покидает тебя!

***

От души поздравляю тебя, Богдан. Желаю, чтобы жилось на белом свете хорошо и радостно, чтобы на твоей стороне всегда была правда, удача и добро. Желаю быть всеми уважаемым и успешным Богданом, любимым и всегда позитивно настроенным Бодей.

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