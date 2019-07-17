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Среда, 17.07.2019
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Сегодня в пятую годовщину весь мир вспоминает жертв трагедии MH17 на Донбассе

Сегодня в пятую годовщину весь мир вспоминает жертв трагедии MH17 на Донбассе
09:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Над селом Грабово Донецкой области в зоне военных действий на Востоке Украины ровно 5 лет тому назад был сбит пассажирский самолет рейса МН-17.

Сегодня пятая годовщина авиационной катастрофы пассажирского самолета рейса МН-17 компании «Малайзийские авиалинии», следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.

В результате этой трагедии погибли 298 человек - все пассажиры и экипаж.

Самолет был сбит в небе над селом Грабово Донецкой области в зоне военных действий на Востоке Украины. По количеству жертв это крушение стало крупнейшим в истории Украины. На борту лайнера находились 192 гражданина Нидерландов (один из них имел двойное гражданство Нидерланды/США), 44 малазийца (включая 15 членов экипажа и двух младенцев), 27 австралийцев, 12 индонезийцев (среди них один ребенок), 10 британцев (один из них имел двойное гражданство Великобритания/ЮАР), четыре немца, четыре бельгийца, три филиппинца, один канадец и один гражданин Новой Зеландии.

С первых дней катастрофы Украина последовательно придерживалась выдвинутого предположения о том, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук» российского происхождения, выпущенной или боевиками-сепаратистами или российскими военными. К такому же выводу пришол Совет по безопасности Нидерландов, который в октябре 2015 года обнародовал финальный технический отчет по катастрофе Боинга рейса МН-17. Голландский Совбез установил, что самолет был сбит боеголовкой 9N314M, запущенной из системы «Бук». Председатель Совета по вопросам безопасности Нидерландов Тибе Йоустра в интервью голландским СМИ заявил, что ракета, которой был сбит самолет, была выпущена с территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

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В свою очередь международная группа журналистов-расследователей Bellingcat установила номер зенитного ракетного комплекса «Бук» из состава российской пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригады, которым был сбит самолет «Малайзийских авиалиний». Кроме того, Bellingcat, проведя собственное исследование на основе анализа социальных сетей и других открытых источников, подготовила отчет, в котором идентифицировала 20 российских военных, причастных к катастрофе МН-17. Этот отчет с именами и фотографиями военных группа передала нидерландской прокуратуре.

Впоследствии свои выводы обнародовала Международная следственная группа, которой удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК «Бук» направлялся на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже был вывезен обратно в РФ. Эти выводы фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat.

5 июля 2017 года государствами-участниками Международной следственной группы было принято решение о том, что уголовное производство по делу сбитого самолета Малайзийских авиалиний рейса MH-17 будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов. 19 июня 2019 года были обнародованы имена трех россиян и одного украинца, которых Международная следственная группа назвала причастными к сбиванию Боинга МН-17. Вместе с тем она обнародовала дату, когда состоится суд - 9 марта 2020 года.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о правовом сотрудничестве относительно катастрофы малайзийского Боинга. Сейчас согласно этому договору Украина начала процедуру передачи материалов уголовного производства по делу о катастрофе Боинга рейса МН-17 Нидерландам.

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Донбасс, Катастрофа, Малайзийские авиалинии, MH17.
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