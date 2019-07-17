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КСУ вынес решение о конституционности закона "Об образовании"

КСУ вынес решение о конституционности закона "Об образовании"
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: КСУ обнародовал решение о признании соответствующим Конституции Украины закона "Об образовании" №2145-VIII, принятого ВРУ 5 сентября 2017 года.

Как сообщает отдел коммуникаций и правового мониторинга КС, соответствующее решение по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины о конституционности закона суд принял во вторник.

Исследовав закон в аспекте обеспечения баланса между изучением и применением государственного языка и свободным развитием, использованием, защитой языков национальных меньшинств и коренных народов Украины, КС указал, что закон гарантирует национальным меньшинствам и коренным народам Украины право на изучение родного языка и предусматривает изучение государственного украинского языка, что является одним из условий их полноценной интеграции в украинское общество.

По мнению КС, приняв закон "Об образовании", государство создало условия для полноценной реализации соответствующих прав национальных меньшинств, в том числе коренных народов Украины, изучать родной язык, а также получать образование на государственном языке независимо от происхождения, полноценно реализовывать определенные Конституцией Украины права. Таким образом, обеспечивается равенство каждого человека в реализации указанных прав независимо от национальности и языка общения.

"В Законе не только воспроизводится содержание и объем конституционного права на образование на языке соответствующего национального меньшинства, которое определено в ч.5 ст.53 Конституции Украины, но и предполагается его реализация в двух формах: обучение на родном языке (дошкольное и начальное) и изучение родного языка (на всех уровнях общего среднего образования)", - отмечается в решении суда. 

Кроме того, КС пришел к выводу об отсутствии нарушений конституционной процедуры рассмотрения, принятия закона "Об образовании" и вступления в силу.

Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию. 

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных. 

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Также Будапешт заблокировал мероприятия, направленные на интеграцию Украины в НАТО.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании". 

ООН и ОБСЕ обеспокоены украинским законом о госязыке

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.

В апреле Верховная Рада закон о функционировании украинского языка как государственного, который вступает в силу 16 июня 2019 года.

Им парламент продлил до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. 

Согласно тексту документа, лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными в Европейском Союзе, и начали получать общее средне образование до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего нацменьшинства, до 1 сентября 2023 года продолжат получать такое образование согласно правилам, существовавшим до вступления в силу закона об образовании.

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Конституция Украины, КСУ, Образование, Закон Украины, Закон об образовании.
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