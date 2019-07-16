ООН и ОБСЕ обеспокоены украинским законом о госязыке

Новости Украины: На заседании Совбеза ООН представители ОБСЕ и ООН обеспокоены законом Украины о государственном языке.

Представители ОБСЕ и Организации объединенных наций заявили, что украинский закон о государственном языке вызывает озабоченность и не полностью гарантирует защиту языковых прав национальных меньшинств в Украине.

"Закон о госязыке в его нынешнем виде не обеспечивает достаточную законодательную ясность, не гарантирует защиту языковых прав нацменьшинств. Идеально было бы, если бы языковая политика Украины осуществлялась при полном сохранении прав нацменьшинств, в том числе в языковой сфере", - сказал верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, выступая на инициированном Россией заседании Совета безопасности ООН во вторник.

При этом он признал, что у Украины есть все права укреплять роль государственного языка.

"Права меньшинств, в том числе и в вопросе языка и образования должны учитываться, в том числе и в вопросе обязательств Украины перед ОБСЕ и международными стандартами. Сбалансированная, прагматическая лингвистическая политика должна достигаться за счет стимулов, а не наказаний", - добавил Заньер.

Он также отметил необходимость в тщательных консультациях властей Украины с представителями нацменьшинств.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло добавила, что закон вызывает озабоченность со стороны ООН.

"Хотя многие спорные вопросы были урегулированы в итоговом варианте, закон по-прежнему вызывает озабоченность. УВКПЧ рекомендует, чтобы украинское правительство разработало на основе закона о языке закон о реализации прав нацменьшинств", - отметила она.