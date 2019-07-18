Именины (День Ангела) Варвары: значение имени и поздравления

Новости Украины: Варвара общительна, любит поболтать и с удовольствие плетет интриги.

Имя Варвара имеет несколько версий происхождения. По самой распространённой версии, имя Варвара древнеримского или древнегреческого происхождения. Изначально "цивилизованным" римлянам казалось, что иноземцы говорят "вар-вар" – что-то непонятное. Затем, когда Римская империя разрослась и в Рим стали приезжать выходцы из колоний, их стали так и называть – Варварус. В Европу имя пришло от римлян и греков. Русское "варвар" появилось на Руси ещё во времена славян от греков, прижилось и стало распространённым обозначением иноземцев, а в дальнейшем преобразовалось в имя Варвара. Потом "варвар" в греческом языке приобрело значение "жестокий", "грубый" и соответствует современному значению этого слова.

По следующей версии, имя Варвара имеет индоевропейское происхождение, в этом имени дважды повторяется корень "вар", который означает "защита". Поэтому данное имя переводят как "двойная защита". Сходными и родственным однокоренными словами имени Варвара будут слова "варить" – т.е. обеззараживать от микробов во время термической обработки, "вара" – убежище в иранской мифологии, "варта" – сторожевая башня.

За внешним спокойствием, рассудительностью и замкнутостью Варвары часто скрываются настоящие шекспировские страсти. Этой женщине присущи робость и нерешительность, она обладает ошеломляющим терпением. Характер Варвары содержит одновременно и непреклонность, и мечтательность. С одной стороны, это властная, злопамятная и самонадеянная женщина, с другой стороны – она постоянно витает в облаках, мечтая о принцах, замках и приемах. В то же время, Варвара – скромная, терпеливая и очень трудолюбивая.

Варвара обладает прекрасным вкусом, поэтому ей подойдут профессии художника или манекенщицы. Кроме того, она может попробовать себя в программировании, педагогической, медицинской деятельности, в сфере торговли. Единственное, что не станет делать Варвара, так это вставать рано утром и отправляться на работу на завод. Варваре нужно интересное дело, которым она могла бы увлечься, тогда она точно доведет его до конца. Варя обладает завидной проницательность, что помогает ей быстрее находить общий язык с коллегами.

В семейной жизни Варвара предстает женщиной-цветком, женщиной-ребенком, которая сводит с ума каждого своего поклонника. Тем не менее, партнером этой женщины станет мужчина-отец, который будет терпеть все ее выходки. Варвара умеет нравиться мужчинам, она умело одевается благодаря своему отменному художественному вкусу.

Варвара скрытна и не будет изливать душу каждой своей приятельнице. Более удачно общение складывается с мужчинами, тогда как с женщинами дружба бывает проблематичной. Варвара склонна использовать окружающих, особенно кавалеров, в достижении собственных целей. Она никогда не забудет о нанесенной обиде, но будет искусно скрывать свои чувства благодаря сдержанности. Варвара не принимает участия в жизни других, но старается вовлечь окружающих в свою жизнь. Варвара внешне общительна и дружелюбна, однако под этой маской скрывается постоянное внутреннее напряжение. Часто неправильное воспитание может сделать Варвару эгоистичной, тогда за ее сдержанностью будет прятаться холодный расчетливый ум. Если же Варвара научится раскрываться и преодолевать свою робость, то из нее получится душевная и отзывчивая женщина.

Поздравления

Варвара-краса, с именинами тебя!

Поздравляем, поздравляем,

Счастья, радости желаем,

Пусть пройдет пора невзгод,

Пусть всегда тебе везет,

Жизнь вся будет без хлопот,

"Улыбни" по шире рот!

Тебе улыбка, очень идет...

Именины (День Ангела) Анатолия: значение имени и поздравления

Пришла к нам сегодня Варвара Святая,

И счастье большое тебе принесла!

Тебе от души я сегодня желаю,

Чтоб вера в душе твоей вечно жила!

Пускай в этот праздник подарит она

Много уюта и света в твой дом,

Чтоб жизнь твоя благ была вечно полна,

Душа пусть заполнится только добром!

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

С Днем Варвары поздравляю!

Вера будет пусть чиста.

О Святой напоминаю —

Той, что верила в Христа,

Несмотря на все мученья,

От него не отреклась.

Хватит пусть тебе терпенья,

Чтоб мечта твоя сбылась!

Характер сильный, бодрый дух вложили в это имя,

Варвара — ураган такой, что не ходите мимо.

Мужчины в плен идут за ней, теряя силу воли,

Готовы умереть у ног, забыв о страхе, боли.

Как истинная женщина, сердца ты разбиваешь,

Варвара, Варя, Варенька, ты иногда бываешь:

И добрая, и смелая, и слабая, и крепкая,

И нежная, и страстная, всегда такая разная.