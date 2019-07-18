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Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков

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Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
07:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие сути лишь в нескольких областях прогнозируется дождливая погода, однако на остальную территорию Украины возвращается лето.

В Украине в четверг осадки вероятны только в северных, Волынской и Ривненской областях, температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь днем в северных, Волынской и Ривненской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 25-30°, в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на пятницу, 19 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +25...+27, дождь, гроза
  • Львов – +25...+27, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +24...+26, дождь, гроза
  • Тернополь – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Черновцы – +24...+26, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Луцк – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Ровно – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Винница – +25...+27, малооблачно, сухо
  • Одесса – +26...+28, малооблачно, сухо
  • Николаев – +27...+29, малооблачно, сухо
  • Херсон – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +27...+29, малооблачно, сухо
  • Кропивницкий – +26...+28, малооблачно, сухо
  • Черкассы – +25...+27, малооблачно, сухо
  • Чернигов – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Сумы – +23...+26, переменная облачность, сухо
  • Полтава – +25...+27, малооблачно, сухо
  • Днепр – +27...+29, малооблачно, сухо
  • Запорожье – +27...+29, малооблачно, сухо
  • Донецк – +27...+29, малооблачно, сухо
  • Луганск – +27...+29, малооблачно, сухо
  • Харьков – +27...+29, малооблачно, сухо
  • Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо

В частности, в четверг в Киеве без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°. На Киевщине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на 18 июля

Согласно прогнозу на 19-20 июля, в Украине ночью без осадков, днем 19 июля в Карпатском регионе, 20 июля в западных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 19 июля

На Киевщине 19-20 июля без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

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Погода, Лето, Осадки, Дождь, Погода в Украине.
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