Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков

Новости Украины: В Украине в ближайшие сути лишь в нескольких областях прогнозируется дождливая погода, однако на остальную территорию Украины возвращается лето.

В Украине в четверг осадки вероятны только в северных, Волынской и Ривненской областях, температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь днем в северных, Волынской и Ривненской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 25-30°, в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на пятницу, 19 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27, дождь, гроза

Львов – +25...+27, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +24...+26, дождь, гроза

Тернополь – +24...+26, переменная облачность, сухо

Черновцы – +24...+26, дождь, гроза

Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность, сухо

Луцк – +23...+25, переменная облачность, сухо

Ровно – +24...+26, переменная облачность, сухо

Житомир – +24...+26, переменная облачность, сухо

Винница – +25...+27, малооблачно, сухо

Одесса – +26...+28, малооблачно, сухо

Николаев – +27...+29, малооблачно, сухо

Херсон – +27...+29, переменная облачность, сухо

Симферополь – +27...+29, малооблачно, сухо

Кропивницкий – +26...+28, малооблачно, сухо

Черкассы – +25...+27, малооблачно, сухо

Чернигов – +24...+26, переменная облачность, сухо

Сумы – +23...+26, переменная облачность, сухо

Полтава – +25...+27, малооблачно, сухо

Днепр – +27...+29, малооблачно, сухо

Запорожье – +27...+29, малооблачно, сухо

Донецк – +27...+29, малооблачно, сухо

Луганск – +27...+29, малооблачно, сухо

Харьков – +27...+29, малооблачно, сухо

Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо

В частности, в четверг в Киеве без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°. На Киевщине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на 18 июля

Согласно прогнозу на 19-20 июля, в Украине ночью без осадков, днем 19 июля в Карпатском регионе, 20 июля в западных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 19 июля

На Киевщине 19-20 июля без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.