Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков

В Украине в четверг осадки вероятны только в северных, Волынской и Ривненской областях, температура ночью 9-14°, днем 20-25°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Без осадков, лишь днем в северных, Волынской и Ривненской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 25-30°, в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на пятницу, 19 июля, в городах Украины:
В частности, в четверг в Киеве без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°. На Киевщине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.
Прогноз погоды на 18 июля
Согласно прогнозу на 19-20 июля, в Украине ночью без осадков, днем 19 июля в Карпатском регионе, 20 июля в западных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.
Прогноз погоды на 19 июля
На Киевщине 19-20 июля без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.