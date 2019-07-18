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СК России открыл дело против украинского националиста

СК России открыл дело против украинского националиста
10:36 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Российским следователям не понравилась деятельность лидера "ОУН" Руслана Кохановского в сети Интернет.

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении Николая Кохановского. Об этом говорится на официальном сайте Следкома, передает УНН.

Так, лидер “ОУН” Николай Кохановский подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным Следкома, 18 февраля 2018 года участники программы “ОУН”, а также члены других украинских националистических организаций под руководством Николая Кохановского напали на здание Российского центра науки и культуры, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, нанесли большой материальный ущерб нарушили режим работы российского учреждения.

По данному факту в России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

“В ходе расследования этого уголовного дела следствием были получены неопровержимые доказательства того, что комбат „Организации украинских националистов“ Николай Кохановский в феврале 2018 года распространил в свободном доступе сети „Интернет“ видеообращение, в котором публично призвал всех желающих принять участие в организованном под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры”, — отмечается в сообщении Следственного комитета РФ.

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Россия, Уголовное дело, СК РФ, Николай Кохановский.
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