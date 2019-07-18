Рекомендации ко вступлению абитуриента на бюджетную форму обучения

Новости Украины: В Минобразования рассказали о сроках и последовательности шагов для поступления абитуриента на бюджетную форму.

Рекомендации к вступлению абитуриента в вуз на бюджетную форму абитуриент может получить до 12:00 26 июля, после чего он должен до 18:00 31 июля отнести документы в приемную комиссию выбранного вуза. Об этом заявила директор ГП "Инфоресурс" Оксана Белик во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Если заявитель допущен приемной комиссией к участию в конкурсном отборе, то поступающий будет иметь возможность до 12:00 26 июля получить рекомендации по зачислению на бюджет. В электронном кабинете появится соответствующий статус заявления. До 18 часов 31 июля абитуриенты должны предоставить в приемную комиссию учреждения образования документы", - рассказала Белик.

По ее словам, среди документов, которые необходимо подать в вуз, - копия документа, удостоверяющего личность, оригинал документа об образовании и приложения к нему, документ о военном учете, сертификаты ВНО, 4 цветные фотографии 3 на 4 и другие документы, предусмотренные правилами приема документов учебного заведения.

После этого уже в 12:00 1 августа статус заявления поступающего в электронном кабинете меняется на "включен в приказ". Это означает, что вуз выдает приказ о зачислении абитуриента. Если же по каким-то причинам поступающий не подает оригиналы документов, то его исключают из списка рекомендованных.

Если же абитуриент не получит рекомендации по зачислению на бюджет, автоматически будет включен в список рекомендованных к обучению на контрактной форме.