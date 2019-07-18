Скачать
Четверг, 18.07.2019
Зеленский повторно призвал Парубия созвать заседание Рады
Зеленский повторно призвал Парубия созвать заседание Рады
В Минске впервые договорились о полном прекращении огня на Донбассе
В Минске впервые договорились о полном прекращении огня на Донбассе
Аякс трогательно попрощался с Де Лигтом
Аякс трогательно попрощался с Де Лигтом
Настя Каменских поделилась новым счастливым фото с супругом
Настя Каменских поделилась новым счастливым фото с супругом

Рекомендации ко вступлению абитуриента на бюджетную форму обучения

Рекомендации ко вступлению абитуриента на бюджетную форму обучения
14:52 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Минобразования рассказали о сроках и последовательности шагов для поступления абитуриента на бюджетную форму.

Рекомендации к вступлению абитуриента в вуз на бюджетную форму абитуриент может получить до 12:00 26 июля, после чего он должен до 18:00 31 июля отнести документы в приемную комиссию выбранного вуза. Об этом заявила директор ГП "Инфоресурс" Оксана Белик во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Если заявитель допущен приемной комиссией к участию в конкурсном отборе, то поступающий будет иметь возможность до 12:00 26 июля получить рекомендации по зачислению на бюджет. В электронном кабинете появится соответствующий статус заявления. До 18 часов 31 июля абитуриенты должны предоставить в приемную комиссию учреждения образования документы", - рассказала Белик.

ТОП-5 вузов Украины для поступления в 2019 году
ТОП-5 вузов Украины для поступления в 2019 годуЧитать полностью

По ее словам, среди документов, которые необходимо подать в вуз, - копия документа, удостоверяющего личность, оригинал документа об образовании и приложения к нему, документ о военном учете, сертификаты ВНО, 4 цветные фотографии 3 на 4 и другие документы, предусмотренные правилами приема документов учебного заведения.

После этого уже в 12:00 1 августа статус заявления поступающего в электронном кабинете меняется на "включен в приказ". Это означает, что вуз выдает приказ о зачислении абитуриента. Если же по каким-то причинам поступающий не подает оригиналы документов, то его исключают из списка рекомендованных.

Если же абитуриент не получит рекомендации по зачислению на бюджет, автоматически будет включен в список рекомендованных к обучению на контрактной форме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бюджет, Минобразования, Образование, Приемная комиссия, Поступление на бюджет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского
03 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
05 Красивые поздравления с днем рождения на 18 июля в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Гражданство Украины указом Зеленского получили 9 лиц
Гражданство Украины указом Зеленского получили 9 лиц
Наталия Могилевская поразила поклонников новым образом
Наталия Могилевская поразила поклонников новым образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь