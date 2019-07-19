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"Государство в смартфоне": Зеленский спросил мнение украинцев

"Государство в смартфоне": Зеленский спросил мнение украинцев
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины: Зеленский призвал украинцев пройти опрос для проекта "Государство в смартфоне".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в проект "Государство в смартфоне" и призвал граждан Украины принять участие в онлайн-опросе.

"Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект "Государство в смартфоне". Это прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Глава государства отметил, что этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы.

"Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе по ссылке", - отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее, 23 мая Зеленский во время своего выступления на Украинском форуме интернет-деятелей iForum объявил о запуске в ближайшее время этого проекта, который позволит всем желающим предлагать свои идеи в рамках анонсированного им в ходе предвыборной кампании процесса диджитализации государства – создания "государства в смартфоне".

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Владимир Зеленский, Онлайн-опрос, Государство в смартфоне, Диджитализация.
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