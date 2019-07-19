День ангела Валентина: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Валентин имеет латинские корни и означает "здоровый", "сильный", "крепкий".

У мужского имени есть парное женское имя – Валентина. Существует родственное имя Валенс, образованное от того же латинского корня, что и имя Валентин, но очень редко употребляемое. Распространенная краткая форма имени – Валя – употребляется в равной степени одинаково как для мужского, так и для женского имени.

Очень часто Валентин отличается своей оригинальностью или же неожиданной изюминкой. У него может появиться двойственность натуры: от нетерпеливого, импульсивного, раздражительного и вспыльчивого Валентина сегодня может ничего не остаться завтра – это уже будет спокойный, мягкий мужчина со всеми задатками дипломата. его отношение к окружающим колеблется в большой степени от момента, когда вы его застанете. Он может быть предельно внимательным, добросовестным, ласковым и готовым посвятить все свое время вам, чтобы было согласие среди близких, в то время как в других случаях, Валентин прячется за ледяной стеной молчания и равнодушия, давая понять, что его не стоит беспокоить.

ему хочется быть в центре внимания, и, как правило, у него безукоризненно получается произвести впечатление. его чувствительность и может сделать Валентина импульсивным, хотя он, как правило, открыт и дружелюбен, добр и ласков, стремится к миру, а не к ссорам. В то же время его гиперчувствительность может сыграть с ним злую шутку, сделав его чрезвычайно восприимчивым, что может сбить его с толку, и он в таком случае не сможет справиться со сложной умственной работой.

Валентин очень любит свою семью, понимает, что существенно зависит от нее. Но ему требуются постоянные доказательства того, что его любят, ему нужна уверенность и поддержка, потому что, при малейшем эмоциональном шоке Валентин способен закрыться в своей оболочке.

Несмотря на свою общительность, Валентин, тем не менее, ценит близость и духовное единение. Он очень хочет быть любимым и желанным. Валентин может быть чрезвычайно эрудированным, даже если он самоучка. Когда дело доходит до любви, то нежность имеет очень важное значение для этого чувственного мужчины.

Валентин часто находит свое призвание в творческих профессиях, но карьера в социальной сфере также ему не чужда (медицина, психология, социология). Из него получится неплохой руководитель, но вот быть "жестким" на работе Валентину быть очень тяжело.

Поздравления

Валя, Валик, Валентин!

Ты для нас такой один.

Добрый, шумный, озорной,

Самый — самый пробивной.

С юмором всегда на "ты",

Кладезь знаний, доброты.

Пусть что хочешь, все сбылось.

С неудачей только врознь.

Чтобы долларов пол пуда

Вдруг взялись из неоткуда,

А Канары и Бали

Чтоб дождаться не могли.

Валентин — "сильный", "крепкий" и "хваткий".

Пусть же будет все в жизни в порядке.

Ты отзывчив, внимателен к людям.

Отвечать тем же самым мы будем!

Все деньки пусть идут, как по маслу.

Будто, Валя, попал ты вдруг в сказку.

Чтоб успехам ты сам удивлялся,

И таким добродушным остался!

С Валентином мы знакомы

Очень близко и давно,

Но своим задором рьяным

Поражает все равно!

И за что бы он ни взялся,

Делает все на ура,

Пожелаем ему счастья,

Обрести его пора.

Валентин, поздравленья тебе

Я с любовью большой отправляю,

Добрых встреч и везенья в судьбе

От души в этот праздник желаю.

Чтоб успех за тобой по пятам

По дорогам любым направлялся,

И чтоб день неизменно всегда

Лишь с улыбки твоей начинался!

Это не простой стишок,

Вот тебе наш поздравок,

С днем рожденья, Валентин!

Пожелать тебе хотим:

Настроения — на пять,

Никогда не унывать,

Мужественным быть всегда

И здоровья на года.

Верных, преданных друзей,

Ярче жить и веселей!

Никогда не отступать

И по жизни побеждать!

Спешу тебя поздравить в срок

И потому пишу свой поздравок:

Твой N-ый, день рожденья, Валентин, —

Встречать не будешь ты один!

Ведь как никто из близких и друзей,

Ты сердцу моему и ближе и родней,

Достойней, всех богаче и умней,

Идешь по жизни поступью своей.

Анализируя, сей факт, предвижу наперед:

Тебя большое будущее ждет!

Интересный Валентин —

Много баб, а он один.

Трудится на благо дома

И халява незнакома.

Он достоин восхваленья

И немножечко варенья

Мы ему пришлем в ответ...

И жене твоей привет.

Ведь не думал ли ты часом

Что забыли мы про Джаза

Он такой же, как тогда.

Побольше нежности тебе желаю,

Чтобы любовь тебя нашла.

Чтоб был ты счастлив, милый Валик,

Чтоб не весела якорем тоска.

Надеюсь, у тебя упорства хватит,

Не опуская рук идти к мечте.

Тебя сегодня поздравляю,

Болезней не встречай нигде.