Полторак и Зеленский осмотрели жилые модули для военных в ООС

Новости Украины: Для бойцов ВСУ в зоне ООС улучшены жилищные условия для комфортного ведения боя с противником.

Военнослужащие на первой и второй линии обороны будут обеспечены комфортными мобильными жилыми модулями.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время презентации образцов таких жилых контейнеров в Министерстве обороны, сообщает корреспондент.

"Была задача улучшить условия для наших ребят, и не только для ребят, для всех, кто помогает нашей армии, улучшить условия ... Здесь подготовлены мобильные такие домики для военных, там все есть самое главное: есть кондиционеры, есть подогрев-печка на зиму , там есть отдельные мобильные прачечные", - отметил Президент.

Кроме этого, по его словам, такие жилые модули содержат туалет и душ.

Глава государства отметил, что относительно количества жителей модулей "еще спорят" - по четыре или шесть.

Он также сообщил, что есть специальное жилье как для первой линии обороны, так и для второй.

"Приоритетная задача для Украины - это остановить огонь и закончить войну, но мы должны улучшать условия для наших военных, думаю, что нам это понадобится и в мирных условиях, и для учений любых военных", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что есть проекты также и на целые мобильные жилые городки до 600 человек, с понедельника должны быть по ним объявлены тендеры.

При этом Президент отметил, что необходимые средства для этого есть, а строить будут такие городки отечественные компании.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что в зависимости от местонахождения военнослужащих жилые модули могут меняться.

"Есть разные варианты, и в зависимости от того места, где они будут применяться, будет меняться комплектация, модель самого контейнера будет меняться. Если есть опасность для жизни наших военных, модули будут углубляться в землю и немного конструктивно меняться, чтобы личный состав не получил поражение", - проинформировал министр.

В то же время он отметил, что если модули и не будут вкапываться в землю и размещаться не на первой линии обороны, то существуют специальные инженерные средства защиты контейнера, например, против вражеских диверсионных групп.

Полторак добавил, что сегодня-завтра первые жилые контейнеры будут отправлены в зону проведения ООС на тестирование, и уже после этого будет заключаться договор на закупку крупной партии модулей.